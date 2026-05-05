Pd, Schlein: "Madia fuori? Continuiamo in maniera inclusiva e unitaria a costruire alternativa progressista"

“Uscita Madia segna necessità di un nuovo centro? Dispiace sempre quando qualcuno decide di andare via. In questo caso Marianna Madia, mia compagna di banco quando sono arrivata in parlamento. Ho visto le sue dichiarazioni, dice di voler comunque contribuire a portare avanti l’alleanza progressista che stiamo portando avanti in maniera testardamente unitaria. Il Pd continuerà a essere un partito plurale, orgoglioso di tutte le radici culturali che hanno dato vita a questo nostro partito”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine di un evento all’Istituto don Luigi Sturzo a Roma. “Noi continueremo in maniera inclusiva a cercare di costruire l’alleanza progressista”, continua ancora la segretaria, che sottolinea di quanto sia “contenta dei risultati elettorali che il Pd sta avendo”, in particolare di come il partito sia risalito dal minimo storico del 14% dopo la sconfitta alle scorse politiche, quando “c’era chi scommetteva sulla fine del nostro partito”, “invece oggi siamo la prima forza di opposizione, saldamento il perno attorno cui costruire questa alleanza progressista insieme ai nostri alleati, dando respiro a tutti”. Schlein rimarca quindi il percorso condiviso fatto finora: “Non dobbiamo partire da zero, ma dalle tante proposte legislative che abbiamo portato avanti con le altre opposizioni”, su tutti salario minimo e congedo parentale. “Continueremo in questa direzione testarda dell’unità per battere queste destre” dopo quattro anni di governo, in tre dei quali, denuncia la leader dem, c’è stato un “calo industriale, salari che si sono abbassati, liste d’attesa per la sanità che si sono allungate, un caro vita che morde alle caviglie delle famiglie italiane”. “C’è bisogno veramente di altro” ed è per questo che “noi vogliamo costruire un’alternativa in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini”. Poi ribadisce: la proposta di nuova legge elettorale presentata dal centrodestra “è irricevibile per noi”.