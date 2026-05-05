Torre Annunziata, si dimette il sindaco Cuccurullo: “Da procuratore Fragliasso accuse gravi e ingiuste”

Si dimette il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo. L’annuncio arriva a poche ore dalla cerimonia di avvio dei lavori di demolizione di Palazzo Fienga, storica roccaforte del clan camorristico Gionta. Alla cerimonia è intervenuto, tra gli altri, anche il procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso: “Con il commissariamento del Comune mi sarei aspettato uno scatto in avanti della città e dell’amministrazione comunale. Sto ancora aspettando questo segnale. Ci sono ancora troppe ombre e poche luci, troppe contiguità con la criminalità organizzata, troppe illegalità, anche in seno all’amministrazione comunale”, ha detto Fragliasso mentre Cuccurullo sedeva in prima fila con la fascia tricolore. “Le dichiarazioni che colpiscono in modo generalizzato una comunità intera non aiutano la legalità né rafforzano le istituzioni – dichiara ora Cuccurullo – ma finiscono per restituire un’immagine indistinta e distorta e per mortificare una città che sta invece cercando, con fatica e serietà, di cambiare. In questo senso, le parole del procuratore Nunzio Fragliasso non colpiscono solo il sindaco, ma l’intera comunità di Torre Annunziata. Sono parole che considero gravi e profondamente ingiuste, perché restituiscono un’immagine che non corrisponde alla realtà di una città che, invece, ogni giorno prova a rialzarsi, a ricostruire, a riconquistare dignità e fiducia nelle istituzioni”.

“Se esistono ombre, si riconducano a responsabilità individuali”

“Se esistono ombre, opacità o continuità con il passato – aggiunge Cuccurullo – queste non possono essere attribuite indistintamente a un’intera Amministrazione o a una città, ma devono essere ricondotte a responsabilità individuali, che vanno accertate nelle sedi competenti. Proprio per difendere fino in fondo questa dignità, istituzionale e personale, ritengo di non poter proseguire il mio mandato in un contesto segnato da parole che rischiano di compromettere il rapporto tra Istituzioni e di indebolire la fiducia dei cittadini. Non è accettabile la delegittimazione dell’Amministrazione agli occhi dei cittadini e non accetto che il ruolo che rappresento venga messo in discussione in questo modo, né che la città venga esposta a una narrazione che ne mortifica l’identità e gli sforzi. In questo modo, si finisce con l’alimentare il senso di sfiducia e si creano i presupposti per i quali a far politica rimangono solo i mestieranti. Per queste ragioni, con senso di responsabilità, nella piena consapevolezza, rassegno le mie dimissioni da Sindaco di Torre Annunziata. Ritorno al mio mondo, alla mia professione e alla mia libertà”.

“Io sono un uomo libero e autonomo”

In una nota, Cuccurullo si definisce “un uomo libero e autonomo, un professionista che ha costruito la propria carriera fuori da Torre Annunziata e che non ha mai vissuto di politica. Il mio impegno – scrive il sindaco dimissionario di Torre Annunziata – è stato esclusivamente quello di dare una mano alla mia Città, mettendo a disposizione competenze, tempo e responsabilità. Quando mi sono insediato ho trovato un Comune in condizioni estremamente difficili con carenza di personale, strutture inadeguate, persino l’assenza di un’aula consiliare, oltre a limiti evidenti nelle risorse finanziarie e organizzative. Nonostante questo, abbiamo lavorato senza sosta per rimettere in moto la macchina amministrativa e dare risposte concrete ai cittadini. Sono il sindaco che, nei primi mesi di mandato, ha quasi raddoppiato il corpo della polizia municipale, ha realizzato, attivato e ampliato il sistema di videosorveglianza, mettendolo a disposizione delle forze dell’ordine. Ha proseguito le attività di sgombero delle occupazioni abusive e ha affidato tutti i beni confiscati ad Agrorinasce in perfetta continuità con la Commissione Prefettizia che mi ha preceduto”.

“Ho investito nel futuro della città”

Cuccurullo rivendica di aver “investito nel futuro della città, aprendo asili nido, avviando la realizzazione di mense scolastiche, intervenendo sul recupero di edifici scolastici degradati, come il Penniniello, Monsignor Orlando e la Morrone. Abbiamo ottenuto fondi come i Prius, finanziamenti per l’inclusione sociale e contro la povertà educativa, fino alle risorse ottenute, in questi ultimi giorni, per la riqualificazione di via Solferino e via Commercio. Abbiamo recuperato finanziamenti che, per inerzia, stavano per essere perduti, a partire dai fondi per il porto. Ho sollecitato personalmente interventi strategici che dipendevano da altre Amministrazioni: il pronto soccorso di prossima apertura, la Real Fabbrica d’Armi, che in parte diventerà un polo della legalità, e la demolizione di Palazzo Fienga. Su quest’ultimo, in particolare, ho esercitato un’azione costante fin dal mio insediamento e, persino, un ruolo operativo dall’avvio del cantiere. Ho collaborato sempre lealmente con tutte le Istituzioni, compresi Tribunale e Procura, assegnando anche unità di personale a queste strutture nonostante la limitatezza delle risorse disponibili. Tutte le istanze ricevute da queste istituzioni hanno avuto priorità e attenzione. Questi sono dati oggettivi e non astrattezze”, conclude.