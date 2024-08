La testata statunitense Variety ha riferito che la Universal Pictures si è aggiudicata i diritti del libro dell'artista 42enne, 'The Woman in Me'

Britney Spears annuncia l’arrivo di un nuovo progetto “segreto”. “Sono entusiasta di condividere con i miei fan che sto lavorando a un progetto segreto con Marc Platt. Ha sempre fatto i miei film preferiti… rimanete sintonizzati”, ha scritto su X la popstar americana. Come riporta la testata statunitense Variety, la casa di produzione cinematografica Universal Pictures si è aggiudicata i diritti del libro autobiografico dell’artista 42enne, ‘The Woman in Me’, uscito lo scorso ottobre e che ha venduto oltre 2,5 milioni di copie solo negli Stati Uniti. Nel testo la cantante racconta la sua ascesa verso il successo, i momenti di difficoltà, legati alla sua tutela da parte del padre, approfondisce i rapporti con la famiglia e con il suo ex fidanzato Justin Timberlake.

Excited to share with my fans that I’ve been working on a secret project with #MarcPlatt. He’s always made my favorite movies … stay tuned 🌹🎥 — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 1, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata