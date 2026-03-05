Big Mama rientrata in Italia, era bloccata a Dubai a causa della guerra in Iran

Con uno dei 7 voli arrivati oggi in Italia dagli Emirati Arabi Uniti, è atterrata a Bergamo anche la cantante Big Mama (Marianna Mammone). Lo riferiscono fonti informate.

L’artista è una dei 1.770 italiani che hanno viaggiato oggi dal Golfo, molti dei quali assistiti dal ministero degli Esteri, che continua a lavorare con le linee aeree di Dubai e Abu Dhabi per permettere il decollo di altri voli.

In un video su Instagram l’artista aveva annunciato di essere rimasta bloccata a Dubai e aveva ammesso la sua paura di trovarsi in un territorio non più sicuro a causa della guerra in Iran.