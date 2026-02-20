Sanremo 2026, Eddie Brock svela la sua squadra al FantaSanremo: "Io capitano perché megalomane"

Siparietto di Eddie Brock con i giornalisti, durante l’incontro con la stampa a Roma a pochi giorni dall’inizio del Festival. Il cantante ha svelato ai cronisti presenti la sua squadra del ‘FantaSanremo’, di cui si è detto grande esperto. Nome del team ‘Sono proprio Eddie’, il cui capitano è, ovviamente, lui stesso. “Io sono megalomane e mi sono messo capitano”, dice scherzando l’artista, che poi elenca gli altri partecipanti: Leo Gassman, Bambole di pezza, LDA e Aka 7even, Michele Bravi e Elettra Lamborghini e Samurai J. “Come li ho scelti? Io perché sono io – risponde Eddie citando ironicamente il Marchese del Grillo – LDA è Aka 7even lo hanno detto e mi sono fidato. Leo Gassman perché… lasciam perdere va. Bambole di pezza perché secondo me sono come noi e giocano con questa cosa. Stessa cosa Elettra Lamborghini, l’ha promesso, quindi perfetto. E poi Samurai J, anche lui ha fatto dichiarazioni dicendo che avrebbe giocato e quindi mi sono fidato”.

“Se punto più a Sanremo o al FantaSanremo? A metà. Sparo al centro così non prendo nessuno di tutti e due”, commenta ridendo il cantante. Durante l’incontro Eddie Brock ha anche annunciato la deluxe edition del suo album ‘Amarsi è la rivoluzione, in uscita il prossimo 6 marzo con tre pezzi: ‘Avvoltoi’, brano in gara a Sanremo, la cover in duetto con Fabrizio Moro di ‘Portami via’ e un nuovo singolo inedito, ‘Il tuo universo’.