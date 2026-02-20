Sanremo 2026, Eddie Brock: "Duetto con Fabrizio Moro? Cantavo le sue canzoni in macchina"

Il cantante Eddie Brock, in gara al prossimo Festival di Sanremo, in un’intervista negli studi di LaPresse, parla delle sue sensazioni a pochi giorni dall’inizio: “Se vivo questo Sanremo come esordio o come onda lunga di ‘Non è mica te’? Lo vivo comunque come un esordio al pubblico più ampio. Chiaramente, sono anni che io cerco di fare questo mestiere, ma sarei bugiardo a dirti che non lo vivo come un esordio, anche perché rapportarti alla televisione e al programma più visto in tutta Italia è come per un calciatore che gioca in Serie A e poi viene convocato in Nazionale per i Mondiali, è un’altra cosa”.

Poi sul duetto con Fabrizio Moro: “Un anno fa, se avessi dovuto pensare che sarei salito sul palco con Fabrizio mi sarei preso in giro da solo, perché cantavamo le sue canzoni in macchina cercando di sperare che prima o poi anche noi avremmo fatto questo lavoro.