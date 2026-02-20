Sanremo 2026, Eddie Brock si racconta: “Manca poco è mi è tornata l’ansia”

Eddie Brock, al secolo Edoardo Iaschi, è uno dei 30 big in gara al 76esimo Festival di Sanremo. Romano, classe 1997, il cantante si esibirà sul palco dell’Ariston con ‘Avvoltoi‘. Eddie Brock, che prende il suo nome dall’alter ego di Venom, uno dei super cattivi dell’universo Marvel, arriva al Festival forte del successo di ‘Non è mica te’, singolo tratto dall’album ‘Amarsi è la rivoluzione’ (2025), esploso in maniera virale su tutte le piattaforme streaming e in radio.

A pochi giorni dall’inizio del Festival, Eddie Brock si racconta in un’intervista negli studi di LaPresse: “Come sto? Devo dirti la verità. Il 30 novembre mi era venuta un po’ d’ansia e quindi mi sono chiuso in casa a riflettere su quello che stava succedendo e a metabolizzare la cosa. Ora manca veramente poco ed è normale che mi sia ritornata un po’ d’ansia”.