venerdì 20 febbraio 2026

Sanremo 2026, Eddie Brock: "Eurovision? Non è il momento né professionale né umano"

LaPresse

Il cantante Eddie Brock, in gara al prossimo Festival di Sanremo, in un’intervista negli studi di LaPresse, parla della sua eventuale partecipazione all’Eurovision in caso di vittoria: “Ti rispondo da due prospettive: una è lavorativa. Io sto facendo l’esordio praticamente qui e sinceramente non è il momento della mia carriera. Non sono abituato a grandi palchi e a vedere il grande pubblico. Vorrei prima fare i miei concerti, anche perché se io ora vado all’Eurovision e mi rapporto a tutta l’Europa, ma per ora ho fatto concerti con 300-350 persone, poi c’è un salto troppo grande e sarebbe bruciare le tappe in maniera un po’ troppo repentina”.

“Dal versante umano, invece, penso che non ci andrei uguale – specifica l’artista – perché penso che in questo momento mettere i riflettori su questo argomento sia molto importante”. “Come si dovrebbe rapportare un altro artista? Ognuno ha la sua storia e prende la propria decisione, io ho la mia e non do consigli agli altri”, conclude.