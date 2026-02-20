Riccardo Cocciante compie 80 anni e torna con un nuovo singolo

Riccardo Cocciante, artista di fama internazionale e compositore senza tempo, pubblica oggi, nel giorno del suo 80° compleanno, il nuovo singolo ‘Ho vent’anni con te’ (Sony Music Italy/Boventoon), un regalo che anticipa l’omonimo album in uscita il 13 marzo, a vent’anni dall’ultima pubblicazione.

‘Ho vent’anni con te’, scritta da Cocciante in collaborazione con Luc Plamondon e Pasquale Panella, è la focus track dell’album. Si tratta di un brano emblematico, quasi un testamento emotivo, in cui i cantautore guarda al futuro dal punto di vista di un traguardo importante come quello dei suoi ottant’anni. È la voce di un uomo che, nonostante il tempo trascorso, continua a vivere la spensieratezza della giovinezza, che riaffiora grazie a un amore profondo e totalizzante, come condizione dell’anima. ‘Ho vent’anni con te’ racconta le emozioni che resistono al tempo, celebrando la giovinezza interiore come dimensione eterna dell’anima e l’amore come rifugio.

Storia e carriera di Riccardo Cocciante

Riccardo Cocciante è nato il 20 febbraio 1946 a Saigon, in Vietnam, da padre italiano, originario di Rocca di Mezzo (in Provincia dell’Aquila), e da madre francese. All’età di 11 anni si è trasferito con la famiglia in Italia, dove si è formato artisticamente. Durante la sua brillante carriera ha pubblicato 25 album e vinto il 41° Festival di Sanremo, nel 1991, con il brano ‘Se stiamo insieme’. Ha avuto un grande successo anche nei teatri, grazie alla rielaborazione di Notre-Dame de Paris di Victor Hugo, opera per cui ha curato le musiche.