Bruce Springsteen contro Trump: "I nostri valori sono sotto attacco dal nostro aspirante re e dal suo governo canaglia"

Bruce Springsteen torna alla carica contro Donald Trump e il suo governo. Con un post pubblicato sui suoi canali social, ‘The Boss’ ha annunciato il suo tour ‘Land of Hope and Dreams’, che, con la E Street Band, lo porterà in giro per gli Stati Uniti per due mesi con 20 tappe. La prima il 31 marzo a Minneapolis, la città teatro delle proteste anti-Ice e dove gli agenti dell’immigrazione il mese scorso hanno ucciso due civili, Alex Pretti e Renee Good. “Viviamo in un periodo buio, pericoloso e inquietante – ha detto Bruce Springsteen – ma non disperate, la cavalleria sta arrivando“. “Suoneremo nella vostra città in difesa e in onore della democrazia americana, della libertà, della Costituzione e del nostro sacro sogno americano. Tutti questi sotto attacco da parte del nostro aspirante re e del suo governo canaglia“, ha aggiunto Springsteen. “Tutti, indipendentemente dalla vostra posizione o dalle vostre convinzioni, siete i benvenuti. Quindi venite e unitevi alla “United Free Republic of East Street Nation” per una primavera americana all’insegna del rock e della ribellione“, ha concluso.