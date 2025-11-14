Jovanotti in tour nel 2026: a Montesilvano il 12 agosto

Dopo i 600.000 spettatori del PalaJova, Jovanotti finalmente riparte e ancora una volta reinventa l’idea stessa di tournée. Il nuovo progetto è L’Arca Di Loré, un viaggio musicale e simbolico, una festa itinerante che nel 2026 porterà Jova in tutto il mondo fino a Roma, dove il viaggio si concluderà ù o forse ricomincerà con Jova al Massimo , al Circo Massimo, nella sua città natale approdo finale dell’Arca il 12 settembre 2026. Il Jova Summer Party 2026, prodotto e organizzato da Trident Concerts, toccherà diverse zone al sud rimaste fuori dal giro del PalaJova 2025, che si era spinto fino a Roma. Anche questa volta il viaggio avrà come traguardo la Capitale, ma il percorso sarà inverso: dalla Sardegna all’Abruzzo, passando per la Puglia, la Calabria, la Campania e fino alla Sicilia , dove Lorenzo torna dopo otto anni, dall’ultima volta nel 2018. Un itinerario che diventa racconto, attraversamento, festa in movimento fino ad arrivare a Jova al Massimo, al Circo Massimo.

A novembre il nuovo album

Niuiorcherubini’ è il nuovo disco di Jovanotti che uscirà il 20 novembre ed è stato inciso a New York. Poi ci sarà il Tour denominato L’Arca di Lorè in giro per il mondo. Mentre nella prossima estate partirà il Jova Summer Party da Roma, per poi scendere in diverse località del Sud e risalire a Roma con l’appuntamento al Circo Massimo il 12 settembre, pochi giorni prima del suo 60esimo compleanno.

“Sanremo? Chissà…”

“Sanremo? Non è previsto quest’anno. L’anno scorso arrivarci è stata un’impresa: era la mia prima uscita dopo l’infortunio. Io amo Sanremo, lo guardo sempre. In bocca al lupo a Conti. Io futuro direttore artistico? Non credo sia tra i miei obiettivi ma con Fiorello sì potrei farlo… lo dico perché Rosario ha detto che non lo farà mai”. Così Jovanotti durante la presentazione del tour.

Assessore Onorato: “Al Circo Massimo sarà una serata magica”

“Il Circo Massimo, il 12 settembre 2026, ospiterà la tappa finale del tour di Lorenzo Jovanotti, un figlio di Roma che per la prima volta si esibirà in questo luogo così speciale. Siamo orgogliosi e felici di avere nella Capitale uno degli artisti italiani più importanti, conosciuti e apprezzati. La sua musica e lo spettacolo che porterà sul palco, insieme alla location unica che solo Roma può vantare, renderanno indimenticabile questo grande evento, che arricchirà il programma già vasto di appuntamenti sportivi, musicali e di moda della nostra città”. Lo dichiara l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, sul palco insieme a Jovanotti al Teatro della Cometa di Roma, durante la presentazione del tour 2026 dell’artista.