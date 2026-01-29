Sanremo 2026, Achille Lauro co-conduttore della seconda serata

Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, al via il prossimo 24 febbraio. Lo ha annunciato il direttore artistico Carlo Conti nel Tg1 delle 20. “È un artista straordinario, l’anno scorso è stato grande protagonista al Festival. È giovane, e forse anche un po’ incosciente…“, ha annunciato Conti ‘giocando’ sul titolo della canzone ‘Incoscienti giovani’ portata da Lauro nella scorsa edizione della kermesse. “Sarà con me e Laura Pausini nella seconda serata, mercoledì sera. Ha detto sì rubando il tempo a questo grande tour che sta preparando, lo ringrazio perché comunque ha trovato il tempo di tornare in qualche modo al Festival“.

Lauro: “Lusingato, non potevo chiedere di meglio”

“Comanda Carlo, io sono solamente un umile conduttore in questo caso. Sono lusingato“: queste le prime parole di Lauro in collegamento con il Tg1. “È sempre una grande emozione, e poi con Carlo dopo lo splendido Sanremo dell’anno scorso non potevo chiedere di meglio. Come mi sto preparando per questo ruolo? Sono molto tranquillo, le ultime esperienze televisive sono andate molto bene, sono molto contento. Carlo è il maestro, io sarò sicuramente un passo indietro”. Achille Lauro tornerà a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston per la prima volta in questa veste dopo le memorabili partecipazioni in gara del 2019 con ‘Rolls Royce‘, 2020 con ‘Me ne frego‘, 2022 con ‘Domenica‘, 2025 con ‘Incoscienti giovani‘, e le presenze del 2021, in qualità di super ospite fisso, e del 2023 come ospite speciale. Capace di attraversare musica, immaginari e linguaggi culturali reinventandosi costantemente, ha costruito un percorso unico che gli è valso 40 dischi di platino, 12 dischi d’oro e sette album in studio.