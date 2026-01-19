Take That, nuovo documentario Netflix dal 27 gennaio: il trailer

(LaPresse) Una nuova serie di documentari sui Take That sarà presto disponibile su Netflix. La serie in tre parti include interviste ai membri della band Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange e Robbie Williams, che riflettono sul loro periodo nel gruppo che è diventato famoso negli anni ’90. Attingendo a oltre trent’anni di materiale d’archivio, il documentario include filmati rari e inediti, archivi personali e nuove interviste con Barlow, Donald e Owen. Ripercorre il percorso della band dalla sua formazione a Manchester attraverso anni di successi nelle classifiche, tensioni interne, la loro separazione nel 1996 e la successiva reunion. Tutti gli episodi di “Take That” saranno disponibili su Netflix dal 27 gennaio 2026.