Harry Styles ha corso la maratona di Berlino sotto le tre ore

Harry Styles (Foto AP/Evan Agostini)
LaPresse
LaPresse
Straordinario crono per il cantante 






Domenica 21 settembre il cantante e cantautore inglese Harry Styles ha corso la maratona di Berlino in meno di tre ore. Gli organizzatori hanno confermato la partecipazione di Styles. Il giornale locale Der Tagesspiegel è stato il primo a riferire della sua partecipazione. 





Il 31enne ex membro della boy band One Direction era tra i circa 55mila corridori che hanno preso parte alla gara su quella che è ampiamente considerata la pista della maratona più veloce del mondo.





Styles ‘camuffato’ sfodera una grande prestazione





Styles – secondo quanto riferito utilizzando lo pseudonimo Sted Sarandos e indossando una fascia e occhiali da sole – ha completato il percorso in 2 ore, 59 minuti e 13 secondi. Una maratona inferiore alle 3 ore è un traguardo ambito per molti maratoneti. Styles si è anche scattato una foto al traguardo con Richard Whitehead, due volte vincitore della medaglia d’oro sui 200 metri ai Giochi Paralimpici. Whitehead, che quest’anno punta a disputare 20 maratone, ha pubblicato la foto su Instagram.












L’album di debutto da solista di Styles, “Harry Styles”, è in cima alle classifiche degli album negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in molti altri Paesi, mentre il secondo, “Fine Line”, è apparso nel 2019 e includeva “Watermelon Sugar”, vincitore del Grammy.





Der Tagesspiegel ha riferito che Styles era già stato avvistato mentre correva a Berlino in preparazione alla gara di domenica.





Maratona di Berlino: la classifica





Ecco la classifica delle prime dieci posizioni della maratona di Berlino. Tra gli uomini, l’azzurro Ahmed Ouhda si è piazzato decimo.





  1. Sabastian Sawe (KEN) 2h 2′ 16″
  2. Akasaki Akira (JPN), + 3′ 59″
  3. Chimdessa Debele (ETH), + 4′ 41″
  4. Guye Adola (ETH), + 4′ 55″
  5. Urano Yuhei (JPN), + 5′ 19″
  6. Hassan Chahdi (FRA), + 5′ 27″
  7. Kimura Shin (JPN), + 6′ 21″
  8. Hendrik Pfeiffer (GER), + 6′ 58″
  9. Joseph Tiophil Panga (TAN), + 7′ 19″
  10. Ahmed Ouhda (ITA), + 8′ 23″
  1. Rosemary Wanjiru (KEN) 2h 21′ 05″
  2. Dera Dida (ETH), + 3″
  3. Azmera Gebru (ETH), + 24″
  4. Viola Cheptoo (KEN), + 35″
  5. Fantu Worku (ETH), + 52″
  6. Fabienne Königstein (GER), + 1′ 12″
  7. Degitu Azimeraw (ETH), + 1′ 57″
  8. Domenika Mayer (GER), + 2′ 11″
  9. Maeda Honami (JPN), + 3′ 31″
  10. Mestawut Fikir (ETH), + 3′ 47″
