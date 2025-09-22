Harry Styles ha corso la maratona di Berlino sotto le tre ore

Domenica 21 settembre il cantante e cantautore inglese Harry Styles ha corso la maratona di Berlino in meno di tre ore. Gli organizzatori hanno confermato la partecipazione di Styles. Il giornale locale Der Tagesspiegel è stato il primo a riferire della sua partecipazione.

Il 31enne ex membro della boy band One Direction era tra i circa 55mila corridori che hanno preso parte alla gara su quella che è ampiamente considerata la pista della maratona più veloce del mondo.

Styles ‘camuffato’ sfodera una grande prestazione

Styles – secondo quanto riferito utilizzando lo pseudonimo Sted Sarandos e indossando una fascia e occhiali da sole – ha completato il percorso in 2 ore, 59 minuti e 13 secondi. Una maratona inferiore alle 3 ore è un traguardo ambito per molti maratoneti. Styles si è anche scattato una foto al traguardo con Richard Whitehead, due volte vincitore della medaglia d’oro sui 200 metri ai Giochi Paralimpici. Whitehead, che quest’anno punta a disputare 20 maratone, ha pubblicato la foto su Instagram.



L’album di debutto da solista di Styles, “Harry Styles”, è in cima alle classifiche degli album negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in molti altri Paesi, mentre il secondo, “Fine Line”, è apparso nel 2019 e includeva “Watermelon Sugar”, vincitore del Grammy.

Der Tagesspiegel ha riferito che Styles era già stato avvistato mentre correva a Berlino in preparazione alla gara di domenica.

Maratona di Berlino: la classifica

Ecco la classifica delle prime dieci posizioni della maratona di Berlino. Tra gli uomini, l’azzurro Ahmed Ouhda si è piazzato decimo.

Classifica maschile

Sabastian Sawe (KEN) 2h 2′ 16″ Akasaki Akira (JPN), + 3′ 59″ Chimdessa Debele (ETH), + 4′ 41″ Guye Adola (ETH), + 4′ 55″ Urano Yuhei (JPN), + 5′ 19″ Hassan Chahdi (FRA), + 5′ 27″ Kimura Shin (JPN), + 6′ 21″ Hendrik Pfeiffer (GER), + 6′ 58″ Joseph Tiophil Panga (TAN), + 7′ 19″ Ahmed Ouhda (ITA), + 8′ 23″

Classifica femminile

Rosemary Wanjiru (KEN) 2h 21′ 05″ Dera Dida (ETH), + 3″ Azmera Gebru (ETH), + 24″ Viola Cheptoo (KEN), + 35″ Fantu Worku (ETH), + 52″ Fabienne Königstein (GER), + 1′ 12″ Degitu Azimeraw (ETH), + 1′ 57″ Domenika Mayer (GER), + 2′ 11″ Maeda Honami (JPN), + 3′ 31″ Mestawut Fikir (ETH), + 3′ 47″





