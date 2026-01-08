Sanremo 2026, Max Pezzali ospite fisso a bordo della nave del Festival

Max Pezzali è il primo ospite dell’edizione numero 76 del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio. Lo ha annunciato ieri sera il conduttore e direttore artistico Carlo Conti intervenendo al Tg1. Quest’anno l’unico e solo protagonista di quello che accadrà sul ‘palco sul mare’ sarà il cantautore pavese: cinque serate a tema per trasformare Sanremo in una grande festa, attraverso le canzoni di Pezzali.

Si esibirà ogni sera a bordo della nave del Festival

“Avete presente quella nave davanti a Sanremo dove di solito si alternano i protagonisti? Quest’anno su quel palco ci sarà un unico grande nome. Ogni sera ci sarà una festa diversa con la sua musica e la sua energia”, ha annunciato Carlo Conti, anticipando che “lunedì prossimo avrà un’altra notizia e anteprima per voi”. Successivamente è stata trasmessa una clip animata con i protagonisti del ‘Max Forever The Party Boat’, da Cisco all’Ammiraglio Spidy’ fino a ‘Il Deca’, il ‘2 di Picche’ e ‘La Regina del Celebrità’, tutti riferimenti ai brani più celebri di Max Pezzali.

In passato due volte in gara

Max Pezzali ha partecipato due volte come concorrente al Festival di Sanremo. La prima volta fu, in formazione con gli 883, in gara nel 1995 con il brano ‘Senza averti qui. La seconda volta, da solista, nel 2011 con il brano ‘Il mio secondo tempo’. Sempre nel 1995 fu l’autore del brano ‘Finalmente tu’, portato in gara da Fiorello. Nel 2015 duettò invece con Dj Francesco, nel brano ‘Francesca’. Nel 2018 cantò con Claudio Baglioni, Francesco Renga e Nek, la canzone ‘Stada facendo’.