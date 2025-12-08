David Byrne, tre live estivi in Italia per l’ex Talking Heads

Dopo il successo internazionale di ‘American Utopia’, evoluto da album e tour a spettacolo di Broadway premiato con un Grammy e poi film diretto da Spike Lee, David Byrne annuncia il suo ritorno in Italia nel 2026 con il nuovo progetto ‘Who Is The Sky?’.Un tour che presenterà per la prima volta dal vivo le canzoni del suo prossimo album, frutto di un periodo di intensa ricerca artistica, tra esplorazione personale, nuove collaborazioni creative e un rinnovato desiderio di raccontare la complessità dell’esperienza umana attraverso musica, ironia e visione. Gli appuntamenti italiani, prodotti da D’Alessandro e Galli avranno luogo martedì 23 giugno 2026 a Bari, al Locus Festival, giovedì 25 giugno al Lucca Summer Festival e venerdì 26 giugno a Marostica (Vicenza) al Summer Festival. Tre occasioni uniche per ritrovare sul palco un artista che ha ridefinito il live contemporaneo con spettacoli immersivi, coreografati e ricchi di creatività, continuando a unire avanguardia e pop accessibile come nessun altro.

Il nuovo progetto ‘Who Is The Sky?’

Il nuovo album ‘Who Is The Sky?’ arriva dopo un periodo in cui Byrne ha messo temporaneamente in pausa la scrittura per dedicarsi ad altre forme creative: cucina, disegno, appunti sparsi di testi e melodie. Da questo “magazzino di idee” è nato un ciclo di nuove canzoni sviluppato insieme al produttore Kid Harpoon (Tom Hull), figura chiave della musica pop contemporanea che ha contribuito a dare al progetto una dimensione sonora vibrante e accessibile. Il disco si muove sulla scia dei temi ottimistici e umanisti di ‘American Utopia’, approfondendo la ricerca di Byrne su connessione, comunità e trasformazione personale. Con il suo stile narrativo unico, l’artista costruisce mini-storie ricche di humour e riflessione, come My Apartment Is My Friend, She Explains Things to Me o I Met the Buddha at a Downtown Party, in cui osservazioni del quotidiano si intrecciano a spunti filosofici e a un’ironia lucida e contagiosa. Guest d’eccezione nel disco includono Hayley Williams (Paramore), St. Vincent e Tom Skinner (The Smile), mentre sul versante ritmico tornano storici collaboratori di Byrne come il percussionista brasiliano Mauro Refosco. Il risultato è un lavoro particolarmente cinematografico, divertente e sorprendente, in cui Byrne continua a spingersi oltre i confini della forma canzone pur rimanendo immediato e profondamente umano.

Quando e dove comprare i biglietti

Presale riservata agli iscritti alla newsletter D’Alessandro e Galli: da giovedì 11 dicembre alle ore 10.00 su dalessandroegalli.com. Vendita generale: da venerdì 12 dicembre alle ore 10.00 su ticketone.it