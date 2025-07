Jovanotti, esce album dal vivo ‘Jova! Live! Love!’

È disponibile in triplo vinile e doppio CD per Island Records/Universal Music Italia ‘Jova! Live! Love!’, la registrazione ufficiale dello show di Palajova, il tour da 54 date sold out, con 591.123 spettatori in tutta Italia.’Jova! Live! Love!’ è un viaggio che attraversa successi come L’Ombelico del Mondo, A Te, Penso Positivo e brani dell’ultimo album Il Corpo Umanovol.1 – certificato disco d’Oro – come Un Mondo a Parte, Montecristo o Fuorionda.Nella tracklist di ‘Jova! Live! Love!’ anche la versione live di Occhi a Cuore, nato in studio con Dardust e che, insieme a Oceanica, ha contribuito a rendere Jova l’artista più ascoltato in radio nella Top 100 per la Week #27.

Arriva versione teaser di ‘Occhi a Cuore’

Oltre al videoclip ufficiale, Occhi a Cuore è disponibile anche in una speciale versione teaser live girata on stage con le immagini catturate durante le ultime tappe di Palajova, dove Jovanotti a sorpresa ha spoilerato il brano.

Sul palco una grande band

Sul palco (e nel disco) accanto a Lorenzo, una band strepitosa: Saturnino al basso, compagno di viaggio insostituibile; Christian “Noochie” Rigano alle tastiere e alla programmazione; Adriano Viterbini alla chitarra; Franco Santarnecchi al piano; Leo Di Angilla e Kalifa Kone alle percussioni; Carmine “B-Dog” Landolfi alla batteria. La sezione fiati è guidata da Gianluca Petrella al trombone, con Camilla Rolando alla tromba e Sophia Tomelleri al sax. A completare l’ensemble, le voci di Micol Touadi, Jennifer Vargas e Morris Pradella, anche alla seconda chitarra. Un ensemble che ha dato corpo a uno show travolgente, capace di fondere groove, poesia e puro godimento.