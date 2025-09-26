Londra, il cantante dei Kneecap acclamato dai fan fuori dal tribunale fan dopo l'archiviazione

Il cantante del gruppo rap nordirlandese Kneecap, Mo Chara, è stato acclamato all’uscita dal tribunale di Woolwich a Londra dopo che il giudice ha archiviato l’accusa di terrorismo nei confronti del leader della band, per aver esposto una bandiera dell’organizzazione terroristica libanese Hezbollah, durante un concerto all’O2 Forum di Kentish Town, nella capitale britannica, nel novembre 2024. I Kneecap sostengono apertamente la causa palestinese e il 27enne cantante aveva definito l’accusa “politica”. “Questo processo non è mai stato su di me ma su Gaza e su quello che succede quando ci si espone”, ha detto all’uscita dalla corte Mo Chara, che indossava al collo una keffiah, copricapo diventato simbolo della causa palestinese mentre i fan hanno intonato il coro “Free Palestine”, al suo arrivo.