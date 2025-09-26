Gaza, Idf installa altoparlanti nella Striscia per discorso Netanyahu all’Onu. Usb: “Pronti a sciopero generale se attacco a Flotilla”

Prosegue la guerra a Gaza all’indomani dell’intervento di Mahmoud Abbas all’Assemblea Generale dell’Onu: il leader dell’Autorità Nazionale Palestinese ha definito le azioni commesse da Israele come un crimine di guerra e di genocidio, definendosi pronto a collaborare con Trump e con gli alleati per un piano di pace e un futuro governo palestinese in cui Hamas non avrà un ruolo. Da parte sua, il presidente americano Donald Trump, dopo aver sentito il premier israeliano Donald Trump, si è detto fiducioso sul fatto che un accordo sulla Striscia sia vicino, ribadendo che non permetterà allo Stato ebraico di annettere la Cisgiordania. Continuano intanto i bombardamenti a Gaza: dall’alba sono 10 i morti nella Striscia. Ecco tutti gli aggiornamenti di oggi.
“La società spagnola, il governo spagnolo e io stesso siamo impegnati a favore di Israele. Vogliamo il futuro migliore per Israele. Ma quello che sta facendo il primo ministro Benjamin Netanyahu è l’opposto, sta creando una situazione politica più instabile in Medioriente. Sta gettando i semi per un potenziale terrorismo futuro in Medioriente“. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in un’intervista al programma Amanpour di Cnn. “Questo è inaccettabile per la regione, per la sua società e anche per noi” che “apparteniamo ai paesi mediterranei”, ha detto il leader socialista rimarcando che la situazione che si dovrà affrontare nei prossimi decenni è “un Medioriente più instabile”. “Questo è qualcosa che, ovviamente, ha un impatto geopolitico sulla Spagna e sul fianco meridionale dell’Europa. Ecco perché chiedo agli europei di impegnarsi e di coinvolgersi maggiormente nella situazione, proprio come facciamo quando si tratta dell’Ucraina”, ha spiegato.
L’aeronautica militare israeliana ha colpito oltre 140 obiettivi nella Striscia di Gaza nell’ultimo giorno. Lo ha dichiarato l’esercito, secondo cui tra gli obiettivi colpiti figuravano “terroristi, tunnel, edifici utilizzati da gruppi terroristici e altre infrastrutture”. Le truppe “continuano a distruggere siti di Hamas, compresi i tunnel, a uccidere agenti e a localizzare armi nel corso di una nuova offensiva”, ha proseguito l’esercito, aggiungendo di aver bombardato circa 35 siti a Gaza City, tra cui edifici utilizzati da Hamas e dai suoi agenti. In un’altra parte della Striscia di Gaza settentrionale, fuori da Gaza City, le truppe dell’Idf “hanno ucciso diversi agenti che si erano avvicinati alle forze israeliane“.
“Esprimo la mia solidarietà all’avvocato Alessandro Luzon, vicepresidente della Comunità Ebraica di Roma, per le gravi minacce ricevute. Ogni atto di antisemitismo è un attacco ai valori di dignità, libertà e convivenza civile e va condannato con fermezza e senza alcuna giustificazione. Alla Comunità Ebraica di Roma la nostra vicinanza e il rinnovato impegno a difendere principi di dialogo e rispetto, pilastri della nostra democrazia”. Lo scrive su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa.
L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato all’Idf di installare altoparlanti in tutta la Striscia di Gaza, in modo che il discorso del premier all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite possa essere trasmesso in diretta ai residenti. Lo riferiscono i media israeliani. Secondo Channel 12, l’esercito si sarebbe opposto a questo ordine, poiché richiederebbe ai soldati di lasciare le loro postazioni ed entrare in aree della Striscia di Gaza che li esporrebbero a un rischio maggiore di essere presi di mira dagli operatori di Hamas. Tuttavia, il quotidiano Haaretz riporta che l’esercito non intende disobbedire alla richiesta dell’ufficio e si sta preparando a trasmettere il discorso di Netanyahu in tutta Gaza. Un funzionario militare ha dichiarato a Haaretz che la mossa costituisce un atto di guerra psicologica. Il discorso di Netanyahu è previsto per le 16 ora locale, le 15 in Italia.
“La posizione del Governo è chiarissima, noi siamo per il riconoscimento dello Stato di Palestina ma senza Hamas. La mozione che porteremo in Parlamento lo ribadisce in modo chiaro: finché ci sarà Hamas non ci può essere nessun riconoscimento, perché non è un soggetto istituzionale che può essere un interlocutore della comunità internazionale”. Lo ha detto Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, ad Agorà su Rai3.
“In queste ore si sta continuando a lavorare per tutelare le persone a bordo delle navi della Global Sumud Flotilla ed evitare il peggio. Gli uomini e le donne della nostra Marina Militare stanno facendo un lavoro straordinario, gestendo con grande capacità e umanità una situazione delicatissima ed è a loro che va il nostro più sentito ringraziamento”. Lo ha detto Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, ad Agorà su Rai3.
“Ogni forzatura finirebbe per inasprire ancora di più rapporti già tesissimi e su questo invitiamo i rappresentanti della Flotilla a ragionare in termini di responsabilità – aggiunge – Bisognare evitare provocazioni che possano innescare addirittura una escalation in un quadro molto complesso, dove l’unica via di uscita è il dialogo”.
L’Unione Sindacale di Base unitamente a Global Movement for Gaza – Movimento Studenti Palestinesi in Italia – Udap – Giovani Palestinesi in Italia – Associazione dei Palestinesi in Italia – Comunità Palestinese in Italia annunciano la mobilitazione permanente verso la manifestazione nazionale del 4 ottobre a Roma con lo stato di agitazione permanente e l’occupazione di cento piazze per Gaza. “Dopo che Gaza è sotto assedio da due anni – si legge in una nota – e continua il genocidio del popolo palestinese, si fanno sempre più preoccupanti le notizie che indicano un ulteriore attacco da parte di Israele contro la Global Sumud Flotilla. ‘Israele’ attacca impunemente una missione umanitaria in acque internazionali, in spregio ad ogni norma e con una brutalità inaccettabile. Inoltre le imbarcazioni battevano bandiera italiana, inglese e polacca, quindi si tratta di fatto di un atto di guerra in piena regola anche nei confronti del nostro Paese. Il governo balbetta e stenta ad assumere una qualche iniziativa. Stanotte i bombardamenti sono continuati incessanti su Gaza, decine di persone sono già state massacrate all’alba di oggi, mentre il Governo coloniale sionista ha annunciato la chiusura del valico di Allenby con la Giordania, per strangolare e annettere la Cisgiordania. I nostri fratelli e le nostre sorelle che sono sulla Flotilla stanno mettendo a repentaglio la loro incolumità per rompere l’assedio e per supportare la liberazione del popolo palestinese“.
“A partire da venerdì 26 settembre – si legge in una nota – creiamo accampamenti permanenti in ogni città nelle grandi piazze. A Roma piazza dei Cinquecento, da dove è partito lo sciopero generale. A Genova nei pressi del valico 3, dove sono stati raccolti gli aiuti. In tutte le città italiane occupiamo e presenziamo le piazze, riversiamo in strada il sentimento di solidarietà dei lavoratori nei confronti del popolo palestinese e di forte biasimo contro il governo israeliano e contro i governi occidentali inerti contro il criminale genocidio che stiamo vedendo in tutte le sue più drammatiche immagini. Invitiamo tutte le realtà sociali, sindacali, politiche che hanno dato vita alle mobilitazioni di questi giorni ad unirsi in piazza, con la Palestina nel cuore, a fianco della Flotilla, per Gaza, fermiamo Israele. Da venerdi 26 dalle 17.30 una prima assemblea di lavoratori aprirà Piazza Gaza, sotto la statua di Papa Giovanni Paolo II, fino alla manifestazione nazionale del 4 ottobre, ogni giorno iniziative, dibattiti, proiezioni in appoggio al popolo palestinese“.
Questa mattina sei ragazzi di Ultima Generazione sono stati bloccati dalla polizia nel tentativo di entrare in piazza Montecitorio. I ragazzi urlavano slogan contro il ‘genocidio a Gaza’ sventolando bandiere della Palestina.
“Non dobbiamo entrare in guerra con Israele ma esercitare il massimo della pressione su un paese che sta minacciando i nostri concittadini che stanno portando aiuti umanitari. Al Governo italiano chiediamo di interrompere ogni relazione diplomatica ed economica e di isolare Israele e di assicurare agli equipaggi tutta la protezione possibile. Se la Flotilla venisse attaccata in modo drammatico proclameremo lo sciopero generale“. Così in una nota Guido Lutrario, membro dell’esecutivo confederale dell’Usb, rivolta alla premier Giorgia Meloni.
“Vergognose le scritte al vicepresidente della comunità ebraica di Roma, Alex Luzon. La campagna d’odio dilagante sta dando i suoi frutti. Esprimiamo solidarietà a Luzon e alla Comunità. Ci auguriamo che anche le altre forze politiche esprimano la loro condanna”. Lo dichiarano i componenti di Fratelli d’Italia della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza Lucio Malan, Marco Scurria, Ester Mieli, Ella Bucalo, Giulio Terzi di Sant’Agata e Raffaele Speranzon, in merito ai manifesti antisemiti trovati fuori dallo studio legale di Luzon a Roma.
Le truppe israeliane hanno arrestato 24 palestinesi durante i raid nella Cisgiordania occupata. L’agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che 22 persone, tra cui giornalisti, sono state arrestate durante raid effettuati all’alba nel governatorato di Nablus, nella città di Nablus, nei campi di Askar e Balata e nelle città di Zawata e Kafr Qalil. Altri due palestinesi sono stati arrestati nella città di Attil, nel governatorato di Tulkarem.
“Fare un passo indietro per non ostacolare nessuna mediazione, anche rispetto all’opzione Cipro”. A chiederlo al governo è il deputato del Pd, Arturo Scotto, a bordo della Flotilla, intervistato da ‘La Stampa’. Bisogna “evitare strumentalizzazioni politiche”, aggiunge. E poi commenta a proposito dell’appello alla responsabilità lanciato dalla premier Giorgia Meloni: “Non siamo noi a essere irresponsabili, ma i governi, soprattutto rispetto a Gaza”. Secondo il parlamentare dem, ancora, “l’obiettivo è arrivare a Gaza e scaricare aiuti lì, dove c’è da anni un blocco navale illegale. Quella via marittima è chiusa dal 2007 e va superata, non lo diciamo noi, lo dice la Convenzione di Ginevra. Anche la Corte di Giustizia ha intimato a Israele di garantire ai palestinesi rifornimenti e aiuti“. Alla domanda se sia accantonata l’opzione sul tavolo di portare gli aiuti a Cipro e poi affidarli al patriarca di Gerusalemme, Scotto risponde: “Innanzitutto, ringrazio la Conferenza episcopale italiana per il lavoro che sta facendo in queste ore, che è preziosissimo. Questo è un segnale positivo, tutti i corridoi umanitari devono restare aperti per aiutare la popolazione palestinese. Chiederei però al governo di farsi da parte rispetto a questa iniziativa per evitare di alimentare discussioni e polemiche“.
“È il momento di abbassare i toni anche in politica. Dopo l’omicidio di Charlie Kirk, conto che non ci sia nessun abbattimento di aerei” e “conto che i ragazzi che sono in barca a vela si fermino e consegnino alla Chiesa cattolica” i viveri per Gaza. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a ‘Mattino Cinque News’ su Canale 5. “Debito europeo per comprare armi? No, diplomazia, dialogo e rispetto“, ha aggiunto.
“Mi sembrano più partiti e più governi in uno solo. Crosetto tranquillizza, poi subito dopo una deputata di FdI fa un intervento di fuoco contro le opposizioni. La Flotilla rispetta il diritto internazionale e porta aiuti, va protetta“. Così la segretaria del Pd Elly Schlein intervistata dal Quotidiano nazionale. “D’altronde la premier Meloni è andata alle Nazioni Unite per dividere la nazione attaccando le opposizioni e i giudici – aggiunge – Ha parlato di irresponsabilità di chi la critica su Gaza, ma è irresponsabile aver schiacciato l’Italia sulle posizioni di Netanyahu che sta commettendo crimini a Gaza e in Cisgiordania”.
Sul riconoscimento dello Stato di Palestina, “o la riconosci o no – avverte la leader dem -. Non esiste giuridicamente un riconoscimento condizionato. Meloni lo antepone all’eliminazione di Hamas. Ma si riconosce l’Anp, non i terroristi di Hamas, a meno che non stia accusando Francia, Spagna, Inghilterra e una miriade di altri Paesi, da ultimo San Marino, di essere dei fiancheggiatori dei terroristi perché l’hanno riconosciuta. Ma di che parliamo? La Palestina va riconosciuta immediatamente, o rischiamo che non rimanga più nulla da riconoscere“.
Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha incontrato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov a margine dell’assemblea generale dell’Onu. I due, spiega in una nota il ministero degli Esteri di Mosca, hanno discusso della situazione in Ucraina e del conflitto israelo-palestinese. Lavrov, si legge, ha inoltre sottolineato l’importanza di un “approccio imparziale ed equidistante” da parte del segretariato Onu. “La parte russa ha ribadito il suo impegno al ruolo centrale di coordinamento dell’organizzazione globale negli affari internazionali e ai principi della Carta delle Nazioni Unite nella loro interezza”, prosegue la nota.
“A me dispiace che sia fallito il tentativo di mediazione perché era una trattativa molto delicata, importante, portata avanti dalla Chiesa e su cui qualcuno ha voluto mettere il cappello in maniera molto evidente, bruciandola”. Così Annalisa Corrado, eurodeputata del Pd a bordo della Flotilla, in un’intervista a ‘la Repubblica’, a proposito della decisione della missione umanitaria di non lasciare a Cipro gli aiuti per Gaza. “Mi riferisco in particolare al ministro degli Esteri Antonio Tajani, anche perché il governo italiano non è un interlocutore affidabile per Flotilla: non agisce per il bene della popolazione di Gaza e continua a considerare il governo di Netanyahu un esecutivo amico“, ha aggiunto. Quindi, il governo ha voluto sabotarlo? “Può essere stato un vero e proprio desiderio di acquisire un protagonismo su una vicenda importantissima per le persone italiane, così da rifarsi una sorta di verginità rispetto a questo tema su cui sono stati assolutamente conniventi. Oppure ha voluto sabotarlo ufficialmente. Comunque sia il risultato è pessimo”, ha sottolineato. Corrado ha, quindi, rimarcato: “Io auspico che il dialogo tra i rappresentanti della Flotilla e i cardinali Pizzaballa e Zuppi, che si sono resi disponibili a trovare una soluzione, vada avanti. Cipro avrebbe potuto essere, a mio avviso, un’opzione importante, anche per ripristinare il ruolo delle Nazioni unite. Per questo i governi devono fare un passo indietro a favore di chi è più credibile di loro nell’aiutare Gaza”.
Dieci palestinesi sono morti nei raid aerei israeliani di ieri sui quartieri di Gaza City. Lo riporta l’agenzia di stampa Wafa, segnalando che gli attacchi sono proseguiti tutta la notte. Sei persone sono morte e altre sono rimaste ferite quando un attacco israeliano ha preso di mira un gruppo di residenti nei pressi del Patient’s Friends Hospital nel quartiere di al-Remal, a ovest della città. Altri quattro palestinesi sono morti in raid sul campo profughi di al-Shati, sempre nella parte occidentale di Gaza City.
“Io mi sto adoperando per la logistica, per fare in modo che quegli aiuti arrivino. Perché ce n’è un gran bisogno”. Così il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, Conferenza episcopale italiana, in merito al suo coinvolgimento sulla missione della Flotilla. In un colloquio su ‘la Repubblica’, Zuppi evidenzia: “Si può arrivare di fronte a Gaza, nel rispetto dei limiti delle acque internazionali naturalmente, come gesto simbolico. Poi però resta necessario arrivare a portare gli aiuti, perché quello vuole fare la Flotilla, no? E allora dopo si devono andare a scaricare i viveri a Cipro per farli arrivare alla popolazione”.
Il riconoscimento dello Stato di Palestina? “Siamo pronti a farlo anche domani, ma le condizioni sono chiare: lo faremmo dopo che Hamas uscirà da Gaza e sarà uscita dalla guida politica della Palestina. E lo faremo dopo la liberazione di tutti gli ostaggi. Farlo prima sarebbe un riconoscimento del loro potere e un indebolimento dell’Autorità palestinese”. Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “Francia, Gran Bretagna e altri hanno riconosciuto la Palestina: è forse cambiato qualcosa nell’atteggiamento di Israele? Non mi pare proprio. Noi abbiamo detto chiaramente che è in atto una carneficina, che condanniamo la politica di Israele su Gaza, ma diciamo anche che Hamas deve essere sconfitta, che deve rilasciare gli ostaggi e non farsi scudo con la popolazione civile, mandandola al massacro. E poi dobbiamo avviare un nuovo ciclo politico e diplomatico per realizzare l’obiettivo dei 2 Stati”, ha aggiunto.
Nel governo “certo che lavoriamo insieme, assolutamente. Tutti vogliamo una de-escalation, e stiamo facendo tutto il possibile perché gli aiuti umanitari che Flotilla trasporta arrivino davvero a destinazione. È così che si aiuta la popolazione civile, come sta facendo l’Italia, che siamo il primo Paese europeo per accoglienza dei palestinesi. Non è forzando un blocco navale di un Paese in guerra che si aiutano i civili“. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, che lancia un’appello alla “responsabilità” da parte di tutti. La mediazione – ha aggiunto – “al momento è stata rifiutata, ma ci auguriamo che ci ripensino e si continui a lavorare. Noi insistiamo: se l’obiettivo è offrire aiuto alla popolazione di Gaza, possiamo trovare modi per portare gli aiuti. È l’unica soluzione possibile per evitare rischi altissimi“. Gli italiani sulla Flotilla sono sensibili ai vostri appelli? “Molti di loro sono più responsabili e capiscono che la situazione può degenerare. Siamo in contatto dal primo giorno con loro, l’Unità di crisi della Farnesina segue passo passo la missione, e la nostra nave militare è lì non per ingaggiare azioni militari con qualcuno, ma eventualmente per dare aiuto se mai fosse necessario. Aiuto civile appunto, non militare. Siamo anche pronti a riportare a casa chiunque lo chiedesse. Ma lo ribadisco: non possiamo rischiare la vita dei nostri militari, comunque la si pensi sulla missione: questo non è in discussione”, ha spiegato Tajani. Alla domanda se abbia parlato con i leader dell’opposizione, il vicepremier azzurro ha risposto: “Ho parlato con Elly Schlein, perché è un tema che riguarda tutti. Vedo che anche dal Pd arriva la richiesta di non chiudere sulla mediazione, è quello che diciamo anche noi. Siamo tutti preoccupati, per questo abbiamo detto che vanno abbassati i toni. Una cosa è la polemica politica, altra la violenza verbale. Fino ad oggi hanno utilizzato un linguaggio pericoloso, mi auguro che le cose cambino. Avete visto cosa scrivono anche sulla premier Meloni? Invito tutti a frenare il linguaggio e soprattutto a smetterla con l’additare il governo italiano come responsabile di fatti di sangue“.