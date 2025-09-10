Il Pagante, domenica 14 settembre il concerto evento ‘Milano Forever’

Domenica 14 settembre è il giorno de ‘Il Pagante Milano Forever’, la speciale data-evento – prodotta da Cielo – pensata per ripercorrere e celebrare la storia in musica de Il Pagante, 2010-2025: 15 Anni In Musica. , sul palco del Kozel Carroponte, andrà in scena un live che si preannuncia memorabile – “il concerto più grande della nostra storia”, affermano Brancar ed Eddy. La setlist spazierà dalle hit degli esordi, che hanno segnato un’epoca, fino ai più recenti brani dell’ultimo album FOMO, con l’obiettivo di far scatenare Milano come mai prima – e come solo Il Pagante sa fare – insieme a tanti amici e ospiti speciali che li hanno accompagnati lungo questo incredibile viaggio.

Lo show sull’onda di ‘FOMO’

‘Milano Forever’ arriva dopo la pubblicazione, il 13 giugno, di FOMO, il quarto album in studio in licenza esclusiva M.A.S.T. / Believe. È il primo lavoro realizzato nella formazione in duo, composta da Roberta Branchini (Brancar) ed Edoardo Cremona (Eddy Veerus), cuore pulsante del collettivo multiplatino nato a Milano e da 15 anni sulla cresta del trend. Anticipato da un iconico teaser con la partecipazione speciale di Maccio Capatonda, FOMO racchiude intuizioni, stili, tendenze e contaminazioni che hanno ispirato Il Pagante negli ultimi anni, costellati di singoli e notti live da tutto esaurito. Riflesso della crescita personale e artistica del duo, l’album descrive con lucidità e irriverente ironia le ansie sociali della generazione contemporanea, sospesa tra il desiderio di esserci sempre e comunque e la stanchezza di doverlo dimostrare.