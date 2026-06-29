Kate Middleton scala tre montagne: il video messaggio della principessa

La Principessa del Galles, Kate Middleton, ha completato la “Three Peaks Challenge” a sostegno dell’ospedale in cui è stata curata per il cancro, descrivendo l’esperienza come “un’opportunità per esplorare la vita oltre la diagnosi e per dare qualcosa in cambio”. La sfida prevede la scalata delle vette più alte di Inghilterra, Scozia e Galles nell’arco di 24 ore. Con questa iniziativa, la principessa ha voluto sensibilizzare sull’importanza delle cure olistiche e raccogliere fondi per la Royal Marsden Cancer Charity. Attraverso i social media, accompagnando una foto sulla cima del Ben Nevis, ha scritto: “Il cancro non colpisce solo il corpo. Cambia il modo in cui pensi e senti e influenza profondamente ogni aspetto della vita. Lo so per esperienza personale, e so che il percorso durante e dopo la cura richiede più della sola medicina.”