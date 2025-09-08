Mtv Vmas 2025, i vincitori: le foto

Lady Gaga superstar tra i vincitori degli Mtv Vmas 2025. La star, reduce dall’uscita del brano ‘The Dead Dance’ per la colonna sonora della seconda stagione della serie tv ‘Mercoledì’. ha conquistato quattro premi, tra i quali Artista dell’anno. Tra i protagonisti della serata anche Ariana Grande e Mariah Carey. Tra i premiati anche Ricky Martin, con il Latin Icon Award, e Busta Rhymes, insignito del primo MTV Vma Rock the Bells Visionary Award.
Gli altri vincitori
- Video dell’anno: Ariana Grande – ‘Brighter days ahead’;
- Artista dell’anno: Lady Gaga;
- Canzone dell’anno: Rosé e Bruno Mars, ‘APT’;
- Miglior artista esordiente: Alex Warren;
- Miglior artista pop: Sabrina Carpenter;
- Performance dell’anno di MTV Push: Katseye, ‘Touch’;
- Migliore collaborazione: Lady Gaga e Bruno Mars ‘Die with a smile’;
- Miglior video pop: Ariana Grande – ‘Brighter days ahead’;
- Miglior hip pop: Doechii – ‘Anxiety’;
- Miglior R&B: Mariah Carey – ‘Type Dangerous’;
- Miglior alternativa: Sombr – ‘Back to friends’;
- Miglior Rock: Coldplay – ‘All My Love’;
- Miglior Latin: Shakira ‘Soltera’;
- Miglior K-Pop: LISA ft. Doja Cat & Raye – ‘Born Again’;
- Miglior Afrobeat: Tyla – ‘Push 2 Start’;
- Miglior Country: Megan Moroney – ‘Am I Okay?’;
- Miglior album: Sabrina Carpenter – ‘Short n’ Sweet’;
- Miglior video lungo: Ariana Grande – ‘Brighter Days Ahead’;
- Miglior regia: Lady Gaga – ‘Abracadabra’;
- Miglior direzione artistica: Lady Gaga – ‘Abracadabra’;
- Miglior coreografia: Doechii – ‘Anxiety’.