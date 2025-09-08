Mtv Vmas 2025, i vincitori: le foto

Lady Gaga superstar tra i vincitori degli Mtv Vmas 2025. La star, reduce dall’uscita del brano ‘The Dead Dance’ per la colonna sonora della seconda stagione della serie tv ‘Mercoledì’. ha conquistato quattro premi, tra i quali Artista dell’anno. Tra i protagonisti della serata anche Ariana Grande e Mariah Carey. Tra i premiati anche Ricky Martin, con il Latin Icon Award, e Busta Rhymes, insignito del primo MTV Vma Rock the Bells Visionary Award.

