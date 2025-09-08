Accesso Archivi

Mtv Vmas 2025, i vincitori: le foto
Sabrina Carpenter interpreta “Tears” sul palco degli Mtv Vmas 2025 (Photo by Charles Sykes/Invision/AP)
I trionfatori degli Mtv Video Music Awards

Christian Breslauer e Ariana Grande ritira il premio video dell'anno "Brighter Days Ahead"
Lady Gaga vince 4 statuette: Artist of the Year, Best Collaboration per ‘Die With A Smile’ con Bruno Mars, Best Direction e Best Art Direction per ‘Abracadabra’

Lady Gaga superstar tra i vincitori degli Mtv Vmas 2025. La star, reduce dall’uscita del brano ‘The Dead Dance’ per la colonna sonora della seconda stagione della serie tv ‘Mercoledì’. ha conquistato quattro premi, tra i quali Artista dell’anno. Tra i protagonisti della serata anche Ariana Grande e Mariah Carey. Tra i premiati anche Ricky Martin, con il Latin Icon Award, e Busta Rhymes,  insignito del primo MTV Vma Rock the Bells Visionary Award.

Gli altri vincitori

  • Video dell’anno: Ariana Grande – ‘Brighter days ahead’;
  • Artista dell’anno: Lady Gaga;
  • Canzone dell’anno: Rosé e Bruno Mars, ‘APT’;
  • Miglior artista esordiente: Alex Warren;
  • Miglior artista pop: Sabrina Carpenter;
  • Performance dell’anno di MTV Push: Katseye, ‘Touch’;
  • Migliore collaborazione: Lady Gaga e Bruno Mars ‘Die with a smile’;
  • Miglior video pop: Ariana Grande – ‘Brighter days ahead’;
  • Miglior hip pop: Doechii – ‘Anxiety’;
  • Miglior R&B: Mariah Carey – ‘Type Dangerous’;
  • Miglior alternativa: Sombr – ‘Back to friends’;
  • Miglior Rock: Coldplay – ‘All My Love’;
  • Miglior Latin: Shakira ‘Soltera’;
  • Miglior K-Pop: LISA ft. Doja Cat & Raye – ‘Born Again’;
  • Miglior Afrobeat: Tyla – ‘Push 2 Start’;
  • Miglior Country: Megan Moroney – ‘Am I Okay?’;
  • Miglior album: Sabrina Carpenter – ‘Short n’ Sweet’;
  • Miglior video lungo: Ariana Grande – ‘Brighter Days Ahead’;
  • Miglior regia: Lady Gaga – ‘Abracadabra’;
  • Miglior direzione artistica: Lady Gaga – ‘Abracadabra’;
  • Miglior coreografia: Doechii – ‘Anxiety’.
