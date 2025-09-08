Mtv Video Music Awards 2025, Lady Gaga superstar con quattro statuette. La serata in 2 minuti

Tutti gli occhi su Lady Gaga superstar. La cantautrice, compositrice, attrice e attivista statunitense ha illuminato gli MTV Video Music Awards 2025 di domenica sera, show condotto da LL Cool J all’UBS Arena di New York. Reduce dall’uscita del brano ‘The Dead Dance’ per la colonna sonora della seconda stagione della serie tv ‘Mercoledì’, Lady Gaga ha conquistato quattro statuette: Artist of the Year, Best Collaboration per ‘Die With A Smile’ con Bruno Mars, Best Direction e Best Art Direction per ‘Abracadabra’. “Essere un’artista è un tentativo per connettere le anime delle persone in tutto il mondo”, ha detto Gaga, nel suo discorso.

Tra i premiati della serata Ariana Grande vincitrice del premio per il miglior video dell’anno con il brano ‘Brighter Days Ahead’ e di altre due statuette, Best Pop e Best Long Form Video. Un riconoscimento di prestigio è andato a Mariah Carey che ha ricevuto il Video Vanguard Award, esibendosi in un medley dei suoi successi, mentre il compianto Ozzy Osbourne è stato onorato con un’esibizione tributo. Busta Rhymes ha ricevuto il Rock the Bells Visionary Award e Ricky Martin è stato celebrato come prima icona latina in assoluto.