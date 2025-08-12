Taylor Swift annuncia il suo nuovo album

Taylor Swift ha annunciato il suo 12° album in studio, ‘The Life of a Showgirl’. La cantautrice americana ha annunciato ai fan il nuovo disco sul proprio sito web senza fornire ancora una data di uscita e affermando che le edizioni in vinile sarebbero state spedite prima del 13 ottobre.

Lunedì, Taylor Nation – una divisione ufficiale del team marketing della superstar del pop – ha pubblicato una presentazione su TikTok di 12 immagini con la didascalia “Pensando a quando ha detto ‘Ci vediamo alla prossima era’”. Swift è ritratta in arancione in ogni immagine. Un’edizione speciale in vinile limitata dell’album sarà pubblicata in “glitter arancione portofino”, secondo una pagina di pre-ordine sul suo sito.

La 35enne di West Reading ha poi svelato il suo nuovo prodotto musicale durante il podcast ‘New Heights’, realizzato dal fidanzato e giocatore di football americano Travis Kelce e dal fratello Jason Kelce (anche lui ex professionista di football). “Volevo mostravi qualcosa. Il mio nuovo album, ‘The Life of a Showgirl’”, ha detto l’artista.