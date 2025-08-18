Tommy Cash, dopo ‘Espresso Macchiato’ arriva ‘Ok’ – LE FOTO

Eclettico, provocatorio, dissacrante: TOMMY CASH è tornato! Dopo aver fatto parlare di sé e aver conquistato con la sua ironia il pubblico e le classifiche di tutto il mondo con la hit “ESPRESSO MACCHIATO”, che ha conquistato il podio dell’Eurovision Song Contest 2025, l’artista estone annuncia il nuovo brano “OK” (Epic / Sony Music), in uscita venerdì 22 agosto e da ora in pre-save.

Il brano, spoilerato sul palco del Red Valley Festival ad Olbia lo scorso 13 agosto, è interamente in italiano e conferma ancora una volta, sempre attraverso il suo sguardo ironico e dissacrante, l’amore e il legame che Tommy Cash ha instaurato con il Bel Paese. Costruito su un concept lirico originale, “OK” è una sorta di abbecedario dove ogni lettera dell’alfabeto diventa simbolo di moda e cultura.

Dopo aver conquistato la scena estone, il suo successo ha rapidamente raggiunto anche gli altri paesi portandolo ad esibirsi in giro per gli Stati Uniti e l’Europa, calcando i palchi dei più grandi festival come Glastonbury, Sziget e Roskilde, davanti a un pubblico di decine di migliaia di persone.

Tommy Cash ha collaborato con artisti del calibro di Charli XCX, Diplo, Bones, Boys Noize, Quebonafide, A.G. Cook. Ha lavorato anche insieme a figure nel mondo della moda, come Rick Owens, Maison Margiela e Adidas.

Con ‘Espresso Macchiato’, l’artista ha rappresentato l’Estonia all’ultimo Eurovision Song Contest classificandosi terzo.