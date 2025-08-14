‘Non mi basta’ si candida a tormentone dell’estate

I tormentoni sono ‘morti’ o declassati a ‘tormentini’ e le nuove hit non si sentono tanto bene, come ripetono spesso ad ogni estate Claudio Cecchetto e tutti i produttori di una generazione di successo. Ma c’è chi con un pop moderno condito con tanta emozione, leggerezza e freschezza giovanile, sfida l’ineluttabile e risolleva le sorti di un fenomeno musicale che sfrutta la facilità di memorizzazione di un testo e un ritmo ballabile per diventare popolare. L’estate non sta finendo, anzi è appena iniziata, per due giovanissimi fratelli gemelli, due creativi uniti dalla stessa rotta chiamata passione. Si chiamano William e John Courtney, romani con sangue british, capaci di sfuggire alla logica secondo la quale oggi non si trovano più pezzi a cui non si riesce a resistere, neanche volendolo. Con il singolo ‘Non mi basta’ uscito nella prima settimana di agosto, sono pronti a candidarsi a colonna sonora e tormentone dell’estate.

Un viaggio musicale al tramonto, tra onde, sguardi e un mare che non mente mai, condotto da un duo cresciuto tra le note fin da piccoli. John e William iniziano a suonare a soli 7 anni nelle aule della scuola romana di musica Armonie Musicali al Pigneto, a Roma. Non passa molto tempo prima che chitarra e pianoforte inizino a fondersi in brani originali, con testi in due lingue — italiano e inglese — proprio come le loro origini, che spiegano anche l’aria internazionale dei loro nomi.

La carriera

Dai primi saggi scolastici alle luci dei locali romani il passo è breve: The Apartment Bar, Stazione Birra, Kill Joy, I Marmi. Arriva anche la partecipazione a Kahbum, web-format dedicato ai nuovi talenti, che ne consacra l’energia e la freschezza. Continuano a scrivere senza sosta, alternando brani in italiano e in inglese. Nel 2020 calcano il palco del Follyk, nel 2024 quello del Let It Beer e del talent show Star per un giorno al Talenti Village. Ogni esperienza è un passo che arricchisce la loro crescita artistica e personale. Il vero punto di svolta arriva con l’incontro con il manager e produttore Francesco Granieri: da qui inizia una fase più consapevole e strutturata, con arrangiamenti più maturi e un’immagine curata anche grazie agli scatti di Silvia Anastasi, che cattura la genuinità di due diciottenni belli quanto basta, una bellezza pulita, da cui traspare che, oltre all’aspetto, sono soprattutto due ragazzi con i piedi per terra. Tra nuove canzoni, sessioni in studio, shooting e live, non trascurano mai la scuola: nel 2026 li attende la maturità al Liceo Classico Kant di Roma.

Ad agosto 2025 arriva la loro prima grande uscita: il singolo ‘Non mi basta’, un brano fresco e incisivo, con un ritornello capace di rimanere in testa, pronto a candidarsi a colonna sonora e tormentone dell’estate. “Non me ne frega niente se c’è troppa gente, cerco solo te in questo mare di gente che si muove non ti vedo più”, cantano John e William nel video girato all’Havana Beach di Focene, tra Fregene e Fiumicino. Il posto giusto per prendere il volo.