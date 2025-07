Ozzy Osbourne, a Birmingham l’ultimo saluto alla leggenda dell’heavy metal: le foto

Migliaia di fan si sono riversati mercoledì lungo le strade di Birmingham, in Regno Unito, per dare l’ultimo saluto a Ozzy Osbourne, il leggendario pioniere dell’heavy metal scomparso lo scorso 22 luglio all’età di 76 anni. Il carro funebre del frontman dei Black Sabbath ha percorso Broad Street seguito dai familiari in auto, prima del suo funerale privato. Il corteo ha fatto anche tappa al ‘Black Sabbath Bridge’, dove in tantissimi già nei giorni scorsi hanno reso omaggio al ‘Principe delle Tenebre’ con fiori e tributi. I fan in delirio hanno inneggiato ‘Ozzy, Ozzy, Ozzy‘ mentre la moglie Sharon, visibilmente emozionata, ha salutato la folla.