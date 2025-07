Morto Livio Macchia, il bassista e fondatore de ‘I Camaleonti’ aveva 83 anni

Lutto nel mondo della musica. E’ morto Livio Macchia, storico bassista e fondatore della band I Camaleonti. L’artista è deceduto all’età di 83 anni. A distanza di un anno dal collega e bassista della band, Massimo Brunetti, di cui aveva annunciato la scomparsa, se ne va una delle figure più note del panorama musicale della cosiddetta beat generation italiana. Livio Macchia era originario di Melendugno, in provincia di Lecce.

A dare l’annuncio della scomparsa di Macchia è stato proprio il sindaco di Melendugno. “Una stella della musica italiana e internazionale ma soprattutto un mio grande amico, un figlio della nostra Melendugno che lo ha accolto e amato fino alla fine – ricorda il sindaco Maurizio Cisternino – Negli ultimi mesi, pur nella fragilità della sua malattia, ci ha continuato a donare generosamente e gentilmente la sua musica e ci ha fatto cantare tutti. È stato un onore organizzare insieme a lui e all’amato figlio Livio il suo ultimo concerto dei Camaleonti a Roca Nuova dove tanti Melendugnesi sono accorsi a salutarlo e a dirgli che gli volevano bene. Il nostro Livio si congeda da noi con gli applausi di chi lo ha amato tanto”.

Anche il collega e amico Maurizio Vandelli ha voluto ricordare Livio Macchia sui social. “Ha raggiunto Tonino in cielo, spero cantino insieme anche lassù”, scrive il cantante e musicista.

I Camaleonti

Livio Macchia è stato uno dei fondatori del gruppo musicale I Camaleonti, assieme a Paolo De Ceglie e Riki Maiocchi. La band, nata agli inizi degli anni ’60, suona vari generi musicali ma si specializza nelle cover in italiano di brani stranieri molto famosi. Il successo arriva nel 1966: il singolo Sha la la la la (cover di La La La La La del gruppo messicano The Blendless) vende 40mila copie. Il 14 febbraio del 1966 esce The Best Records in the World, album di esordio dei Camaleonti.

I componenti storici del gruppo musicale sono: