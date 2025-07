Gli omaggi a Ozzy Osbourne delle star del rock, da Alice Cooper a Billy Idol

Proseguono gli omaggi a Ozzy Osbourne, morto ieri all’età di 76 anni, da parte delle stelle della musica e del cinema. “Il mondo intero è in lutto per Ozzy – ha dichiarato Alice Cooper a Hollywood Reporter – Nel corso della sua lunga carriera, si è guadagnato un immenso rispetto tra i suoi colleghi e i fan di tutto il mondo, come showman e icona culturale senza pari. Ho sempre visto Ozzy come un incrocio tra il principe delle tenebre, che è il personaggio che i suoi fan vedevano, e un giullare di corte. Era e continuerà a essere una leggenda del rock ‘n’ roll. Il rock’n’roll è una famiglia e una confraternita. Quando perdiamo uno di noi, ci addolora”.

OZZY RIP



It’s impossible to put into words what Ozzy Osbourne has meant to Metallica. Hero, icon, pioneer, inspiration, mentor, and, most of all, friend are a few that come to mind. Ozzy and Sharon believed in us and transformed our lives and careers. He taught us how to play… pic.twitter.com/Am4UZbLXpw