Umberto Tozzi, addio alle scene con sold out all’Arena di Verona

Umberto Tozzi celebrerà il suo addio alle scene con un sold out il 5 ottobre per la grande festa di ‘L’ultima notte rosa the final tour’ all’Arena di Verona.

Questo appuntamento – che fa parte del tour mondiale in 4 continenti con cui Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live – sarà un’occasione per il pubblico italiano di godere del repertorio di uno degli artisti italiani più amati. Un concerto unico, con grandi ospiti, Marco Masini, Raf, Hauser e i The Kolors sono i primi nomi annunciati.

Concerto inserito tra gli eventi del Sessantesimo anniversario di Fondazione AIRC

Lo speciale appuntamento all’Arena di Verona con ‘L’ultima notte rosa the final tour’ di Umberto Tozzi ha un ulteriore valore aggiunto perché si inserisce tra gli eventi del Sessantesimo anniversario di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, che celebra sei decenni di impegno per rendere il cancro sempre più curabile. Un impegno concreto che si è tradotto in circa 2,5 miliardi di euro destinati al sostegno della migliore ricerca oncologica indipendente in Italia.

“Il concerto di Tozzi all’Arena di Verona è sicuramente uno degli eventi più attesi del nostro sessantesimo anniversario – sottolinea Daniele Finocchiaro, consigliere delegato Fondazione AIRC -. Sapere che siamo già sold-out conferma ancora una volta la grande vicinanza e partecipazione della nostra comunità fatta da 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20.000 volontari, 5.400 scienziati e tantissimi partner. Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno scelto di essere al nostro fianco con grande generosità anche in questa occasione, un ringraziamento che voglio estendere a Mediaset che ci ha aiutato a promuovere l’evento attraverso la programmazione gratuita del nostro spot e ai partner Banco BPM e Poste Italiane per il loro contributo. Ora aspettiamo solo di festeggiare i nostri sessant’anni insieme a Umberto Tozzi con questa bellissima serata di musica e ricerca”.

I biglietti delle altre tappe de ‘L’ultima notte rosa the final tour’ sono disponibili su TicketOne.it e nelle prevendite abituali

Tutte le tappe del Tour di Tozzi

Dopo il grande successo del debutto nel giugno 2024 alle Terme di Caracalla di Roma, dei concerti outdoor – tra cui piazza San Marco a Venezia – e dei palasport di Milano, Torino, Firenze e Bologna, il tour è proseguito a partire da marzo 2025 a Genova al Teatro Carlo Felice, a Parma al Teatro Regio, a Torino all’Auditorium del Lingotto, a Como al Teatro Sociale, a Brescia al Teatro DisPlay, a Legnano (MI) al Teatro Galleria, a Cremona al Teatro Ponchielli12, a Treviglio (BG) al PalaFacchetti, a Milano al Teatro Arcimboldi, a Bologna al Teatro EuropAuditorium, a Padova al Gran Teatro Geox, a Bolzano al Palasport Stadthalle, ad Assisi (PG) al Teatro Lyrick, ad Ancona al Teatro delle Muse, a Firenze al Teatro Verdi, a Montecatini Terme (PT) al Nuovo Teatro Verdi, a Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, a Sanremo (IM) al Teatro Ariston, a Bari al Teatro Team, a Lecce al Teatro Politeama Greco, a Catania al Teatro Metropolitan, a Palermo al Teatro Golden e a Trieste al Teatro Rossetti.

Le date estive

La tournée sta proseguendo con le date estive: il 17 luglio, a Mirano (VE), il 21 luglio all’Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli (PI), il 23 luglio in Piazza Garibaldi a Cervia (RA), il 26 luglio al Foro Boario di Ostuni (BR), il 28 luglio all’Arenile del Porto di Peschici (FG), il 29 luglio al Porto Turistico di Pescara, il 31 luglio all’Arena Musa di Benevento, il 13 agosto in Piazza Europa a La Spezia, il 18 agosto al Teatro dei Ruderi di Diamante (CS), il 21 agosto all’Anfiteatro Porto Turistico di Maiori (SA), il 23 agosto al Teatro Antico di Taormina (ME), il 24 agosto alla Live Arena di Agrigento, il 29 agosto al Forte di Bard (AO), il 7 settembre presso Piazza della Loggia a Brescia e il 2 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli. Dopo 50 anni di una carriera costellata di riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti in tutto il mondo, l’annuncio a sorpresa dell’addio alle scene è stato dato il 15 marzo 2024 al Teatro L’Olympia, la sala concerti più antica di Parigi.