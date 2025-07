Laura Pausini e Gianluca Grignani, scintille social tra i due cantanti

Quello che sembrava essere un semplice annuncio, ha acceso la scintilla: Laura Pausini ha comunicato tramite i suoi social, il suo ritorno con l’uscita, a settembre, del nuovo singolo ‘La mia storia tra le dita’. Nessun riferimento esplicito, però, al fatto che si tratti di una cover del classico del cantautorato italiano scritto e interpretato da Gianluca Grignani. Il brano era stato pubblicato a novembre del 1994 e presentato a Sanremo Giovani, per poi essere inserito nell’album di esordio dell’artista, ‘Destinazione Paradiso’, nel 1995.

Cosa ha detto Gianluca Grignani

Il cantautore non ha gradito l’omissione e ha reagito con un post dai toni affettuosi ma fermi: “Ciao Laura, che ti voglio bene lo sai. Credo di avertelo detto nel backstage di un tuo concerto al Forum o in altre occasioni. Con tutto il rispetto e la gentilezza che riservo, in primis, alla donna e poi alla grande interprete che sei è però doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita (al quale, ti rivelo, dedico i miei migliori auspici) è una cover di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io”.

Grignani ha anche raccontato di aver provato a commentare il post della collega senza successo – i suoi commenti sarebbero stati cancellati più volte – e ha quindi optato per una storia, taggando Pausini per farle arrivare il messaggio. Nonostante l’appunto, ha concluso con eleganza: “Io, comunque, dedico il mio più grande in bocca al lupo alla mia canzone ma soprattutto a te. Ti abbraccio”.

La replica di Laura Pausini

La replica – ovviamente di nuovo via social – non si è fatta attendere. “Gianluca, anche io ti voglio bene, tanto che ti canto da sempre e tanto che lo sai da febbraio che ti avrei cantato ancora. Sai quanto amo la tua musica e con l’annuncio che ho fatto, spero di averti reso felice”, ha scritto Pausini. L’artista romagnola ha poi sottolineato che ‘La mia storia tra le dita’ è “l’unica al mondo che esiste in tre lingue con quei titoli, ma non credo che nessuno altro (sicuramente non io) si permetterebbe mai di scrivere un titolo così unico, come il tuo”.

Ha infine spiegato che l’annuncio è parte di un progetto più ampio che sarà svelato con l’uscita del brano e ha difeso la forma del suo messaggio: “Tutti sanno che ‘La mia storia tra le dita’ è di Gianluca Grignani. E a me sembra che il mio post sia pensato in un modo molto elegante per iniziare a parlare di questa splendida canzone. Spero che quando uscirà la mia versione ti piacerà tanto quanto piace a me”.

La versione di Laura Pausini andrà ad aggiungersi alle numerose cover realizzate nel tempo, come quelle, in portoghese, di José Augusto e di Ana Carolina del ’96 e del 2002, e la cover in spagnolo di Sergio Dalma del 2004. Cinque anni dopo era stata Ornella Vanoni a registrare una versione di ‘La mia storia tra le dita’, mentre il brano è tornato sul palco di Sanremo soltanto nel 2022, eseguito dallo stesso Grignani con Irama. Nella raccolta ‘Una strada in mezzo al cielo’, il pezzo è stato reinterpretato con Annalisa.