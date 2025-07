Lucio Corsi trionfa alle Targhe Tenco, miglior album e miglior canzone

Sono state annunciate le opere vincitrici delle Targhe Tenco 2025, il più prestigioso riconoscimento dedicato alla canzone d’autore in Italia. A brillare su tutti è Lucio Corsi, che con ‘Volevo essere un duro’ si aggiudica ben due riconoscimenti: miglior album in assoluto e miglior canzone singola, confermandosi una delle voci più originali del nuovo cantautorato italiano.

Il brano ha portato anche l’artista toscano a conquistare il secondo posto alla 75/a edizione del Festival di Sanremo e il Premio della Critica ‘Mia Martini’, per poi rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest di Basilea, ottenendo il quinto posto. “Sono onorato, grazie mille – ha commentato Corsi sui suoi canali social – Sogno un futuro in cui questa rassegna abbia la stessa visibilità del Festival di Sanremo. Grazie ancora!”.

Gli altri premi

Accanto a lui, ad aggiudicarsi il riconoscimento delle Targhe Tenco, spiccano La Niña con l’intenso ‘Furèsta’ (miglior album in dialetto), Anna Castiglia, che conquista la targa per la miglior opera prima con ‘Mi Piace’, e Ginevra Di Marco, già nome affermato della scena musicale, premiata per il miglior album di interprete con ‘Kaleidoscope’. A chiudere il quadro delle sei categorie è Caroline Pagani, con ‘Pagani per Pagani’, vincitrice della targa per il miglior album a progetto.

Edizione record del Premio Tenco

Un’edizione da record quella di quest’anno: ben 241 giurati nella fase del ballottaggio – giornalisti, critici, esperti e addetti ai lavori selezionati dal Club Tenco – hanno espresso il proprio voto, decretando i migliori dischi pubblicati tra il 1° giugno 2024 e il 31 maggio 2025. La giuria è indipendente dal Direttivo del Club, che si riserva invece l’assegnazione dei Premi Tenco alla carriera di coloro che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale, attesi come da tradizione nel corso della rassegna di ottobre.

Il Premio Tenco 2025 si terrà al Teatro Ariston di Sanremo nelle serate del 23, 24 e 25 ottobre, confermando la città ligure come capitale della canzone d’autore. Oltre alle Targhe, il Club assegnerà anche il Premio Tenco all’operatore culturale e il Premio Yorum, quest’ultimo istituito con Amnesty International per onorare quegli artisti che si battono per la libertà di espressione nel mondo, anche a rischio della propria vita.