Lucio Corsi, artista rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo e prossimo rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, ha presentato a Milano ‘Volevo essere un duro’, il disco che prende il nome proprio dalla canzone arrivata seconda all’ultima edizione della kermesse. L’album, in uscita oggi venerdì 21 marzo, è un il frutto di un lavoro di due anni nei quali il cantautore ha “trovato nove canzoni diverse e le ho convinte ad andare ad abitare nello stesso palazzo. Mi immagino così canzoni che abitano una accanto all’altra e devono andare d’accordo, così è nato il disco”, racconta Corsi. “Nelle forme di espressione credo che la cosa a cui si debba tendere è il cambiamento. In questo disco ho cercato una trasformazione soprattutto a livello testuale, cercando di non staccare più di tanto i piedi da terra. Ho cercato di cantare in maniera chiara e diretta di persone”. L’impatto di Corsi sulla scena musicale italiana dopo l’esperienza del Festival è misurabile dall’incredibile boom di biglietti venduti per i live: già tutto esaurito per il “Club Tour 2025”, in partenza il 10 aprile, a cui seguirà il tour “Estate 2025”, 25 nuove date nei principali festival italiani che vanno ad aggiungersi agli appuntamenti di “Ippodromi 2025” a Roma il 21 giugno e a Milano il 7 settembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata