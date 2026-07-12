Francia, Macron celebra la Prima Giornata nazionale di commemorazione di Dreyfus

Il presidente francese Emmanuel Macron ha presieduto domenica la prima Giornata nazionale di commemorazione in occasione del 120esimo anniversario della riabilitazione del capitano dell’esercito Alfred Dreyfus. Dreyfus, di origini ebraiche, fu ingiustamente condannato per alto tradimento nel 1894 dopo essere stato accusato di aver trasmesso segreti militari alla Germania e venne condannato all’ergastolo. Sebbene le prove della sua innocenza fossero emerse già due anni dopo, fu completamente riabilitato solo il 12 luglio 1906, quando la Corte di Cassazione annullò la condanna. La cerimonia si è svolta davanti alla nuova statua dedicata al militare, inaugurata all’esterno del Palazzo di Giustizia di Parigi, dove la Corte di Cassazione ne proclamò l’innocenza. Il caso mise in luce il diffuso antisemitismo delle istituzioni. Scrittori e intellettuali, tra cui Émile Zola, si schierarono a favore di Dreyfus, sostenendo che fosse stato accusato ingiustamente e trasformato in un capro espiatorio. Zola scrisse una celebra lettera aperta al presidente della Repubblica francese Félix Faure, intitolata ‘J’accuse‘, denunciando il trattamento ingiusto verso il capitano. Macron ha affermato che la riabilitazione di Dreyfus dimostra la capacità della Repubblica di correggere le proprie ingiustizie. “Il dreyfusismo non è un ricordo. È uno stato d’animo”, ha detto il capo dell’Eliseo, avvertendo che l’antisemitismo resta “il nemico della Repubblica”.