Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 12 luglio 2026

Ultima ora

Cina, il tifone Bavi travolge la costa: onde contro le finestre e milioni di evacuati

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Immagini impressionanti arrivano dalla costa orientale della Cina, dove il tifone Bavi ha colpito la provincia dello Zhejiang con piogge torrenziali, venti violentissimi e onde che si sono infrante contro edifici e abitazioni. La tempesta ha raggiunto la terraferma intorno alla mezzanotte, con raffiche sostenute fino a 145 chilometri orari. In alcune aree sono saltate le comunicazioni e l’energia elettrica, lasciando intere zone senza corrente e senza copertura telefonica. Nonostante l’indebolimento a tempesta tropicale nelle ore successive, Bavi ha continuato a portare forti piogge e venti intensi in diverse regioni del Paese.

Le autorità hanno disposto evacuazioni su larga scala. Nello Zhejiang circa 2,2 milioni di residenti sono stati trasferiti in luoghi sicuri, mentre a Shanghai sono state evacuate oltre 290mila persone. A Yueqing, una delle città colpite, più di 1.300 alberi sono stati abbattuti dalla forza del vento. Per limitare i rischi, sono stati sospesi lavoro, lezioni e trasporti in numerose aree. A Shanghai centinaia di voli sono stati cancellati nei due principali aeroporti cittadini. Intanto il governo centrale ha mobilitato migliaia di aiuti d’emergenza e stanziato fondi per la riparazione di strade, scuole, ospedali e infrastrutture danneggiate dal passaggio del tifone.