Cina, il tifone Bavi travolge la costa: onde contro le finestre e milioni di evacuati

Immagini impressionanti arrivano dalla costa orientale della Cina, dove il tifone Bavi ha colpito la provincia dello Zhejiang con piogge torrenziali, venti violentissimi e onde che si sono infrante contro edifici e abitazioni. La tempesta ha raggiunto la terraferma intorno alla mezzanotte, con raffiche sostenute fino a 145 chilometri orari. In alcune aree sono saltate le comunicazioni e l’energia elettrica, lasciando intere zone senza corrente e senza copertura telefonica. Nonostante l’indebolimento a tempesta tropicale nelle ore successive, Bavi ha continuato a portare forti piogge e venti intensi in diverse regioni del Paese.

Le autorità hanno disposto evacuazioni su larga scala. Nello Zhejiang circa 2,2 milioni di residenti sono stati trasferiti in luoghi sicuri, mentre a Shanghai sono state evacuate oltre 290mila persone. A Yueqing, una delle città colpite, più di 1.300 alberi sono stati abbattuti dalla forza del vento. Per limitare i rischi, sono stati sospesi lavoro, lezioni e trasporti in numerose aree. A Shanghai centinaia di voli sono stati cancellati nei due principali aeroporti cittadini. Intanto il governo centrale ha mobilitato migliaia di aiuti d’emergenza e stanziato fondi per la riparazione di strade, scuole, ospedali e infrastrutture danneggiate dal passaggio del tifone.