Ph Jacopo Rossini

Il primo brano 'Amici come prima' fuori il 4 luglio con il feat del rapper milanese

Un ritorno che ha tenuto per giorni i fan col fiato sospeso, e più che mai sperato dopo l’apparizione di cartelloni in giro per il capoluogo lombardo e spoiler disseminati sui social, con tanto di riprese dallo storico Muretto dove tutto è cominciato. Ora arriva la conferma ufficiale: il collettivo 333 MOB è pronto a irrompere di nuovo sulla scena con un annuncio da pesi massimi.

La casa discografica fondata da Low Kidd nel 2015, che ha forgiato il suono di Lazza e che tutt’oggi lo contraddistingue, dopo i grandi successi di Re Mida e Sirio (Disco di Diamante) firma ora il suo primo progetto ufficiale, che da oggi ha un titolo e una tracklist. Ostil3 (333 MOB / Warner Music Italy), prodotto interamente da Low Kidd, si comporrà di 11 opere inedite, tra ritorni importanti e nuove collaborazioni: all’interno, oltre a Lazza che compare in ben 4 tracce, Nitro e Nerissima Serpe, e diversi altri nomi ancora da svelare.

Ostil3 non è solo un titolo: è una dichiarazione d’intenti. Un manifesto di opposizione alla società contemporanea, all’industria musicale che ha dato tanto ma tolto altrettanto, alle dinamiche di potere e al clima culturale attuale. Chi conosce la 333 MOB sa cosa ci si può aspettare da questo progetto. Un lavoro che riflette lo spirito sperimentale che da sempre contraddistingue la visione del collettivo e che è il frutto di tre anni di lavoro in cui Low Kidd ha plasmato un suono nuovo e ricercato, che affonda le radici nell’esperienza maturata accanto a Lazza, di cui ha seguito la direzione musicale sin dagli esordi, e che oggi si apre al futuro con l’ingresso di nuove leve come Nice Kidd e mirko333. Giovani produttori che incarnano perfettamente lo spirito di 333 MOB: visione, tecnica e fame.

A fare da apripista al nuovo progetto è ‘Amici come prima’ feat. Lazza, il singolo in radio e in digitale da venerdì 4 luglio. Molto più di un brano, è la definizione perfetta del marchio di fabbrica di 333 MOB, con un ritorno alle vibe uniche del duo Low Kidd – Lazza: amici, ormai colleghi, proprio come agli inizi – prima del successo, prima delle certificazioni e di un disco di diamante. I due, co-produttori del brano, si mettono a nudo in un pezzo dal sound travolgente, arricchito da sezioni di archi e dall’immancabile piano, per un viaggio al fulmicotone nel mondo di Lorenzo e Jacopo.

