Ha scelto lo spiazzo sotto la Curva Sud di San Siro, quella degli ultras del Milan, per presentare il nuovo album. Lazza, grande tifoso rossonero, ha celebrato in un luogo iconico della sua Milano l’anteprima del suo nuovo lavoro. E alla fine dell’esibizione per un paio di migliaio di fedelissimi che avevano ottenuto i biglietti gratuiti fino ad esaurimento ha annunciato la data di uscita dell’album: ‘Locura’ sarà disponibile dal 20 settembre.

Il rapper meneghino, che ha studiato pianoforte al Conservatorio, e che ha fatto dell’inserimento di elementi sinfonici la cifra del suo hip-hop, ancor più marcata nel nuovo disco, si presenta in piazzale Angelo Moratti per il mini-show intitolato ‘Locura Opera N.1, con l’Orchestra Sinfonica di Milano diretta dal Maestro Enzo Campagnoli, con accompagnamento al pianoforte del Maestro Aleksander Zielinski. Occhialoni da sole avvolgenti e giacca di pelle senza maniche, ‘The Lazzinho’ chiede al suo popolo di godersi la musica e tenere in tasca i telefonini. Poi parte subito con un inedito, il cui ritornello recita ‘Nella mia city‘, che potrebbe essere il titolo del brano, dedicato a Milano e l’emozione del cantante si legge sul suo volto.

I fan però già conoscono le parole dei pezzi, di cui alcuni estratti sono già spuntati sui social e sono stati ‘spoilerati’ dallo stesso autore. Saranno otto quelli presentati nella serata. Sullo stage appare Sfera Ebbasta e il popolo del rap va in visibilio: è con il trapper di Cinisello Balsamo una delle collaborazioni di ‘Locura’. Ma poi arriva un altro artista della scena milanese, Ghali, per un altro featuring. “Ci conosciamo da quasi vent’anni, siamo partiti facendo freestyle, ma non avevamo ancora fatto un pezzo insieme“, spiega Lazza, che poco prima non aveva risparmiato una frecciata “a chi dice che mi sono venduto al pop”, presentando una canzone rap dura ma concedendo al suo pubblico anche la hit ‘100 messaggi’.

Sul finale del breve concerto Lazza dedica uno dei nuovi brani al padre ma quando parte la base il rapper si ferma, spiegando di non sentire la musica in spia. Allora, con una mossa da consumato showman, si siede al pianoforte e intona il pezzo. Ma le sorprese non sono finite. A suggellare il clima di celebrazione della serata annuncia il nome del bimbo che aspetta dalla compagna Greta Orsingher, che sarà Noah. Poi ringrazia i fan, “chi c’era dall’inizio e chi è arrivato dopo’ e i ragazzi della Curva del Milan, “la mia seconda famiglia”. Infine, prima di lasciare il palco, Lazza annuncia la data di uscita del nuovo disco: “Scusate devo dire una cosa Milano, ‘Locura’ fuori il 20 settembre”.

