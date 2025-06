Tutte le news sul programma dello show al Foro Italico e le info sui biglietti

E’ tutto pronto per l’appuntamento di questa sera, venerdì 27 giugno, con Radio Italia Live Palermo 2025. Gli organizzatori hanno da poco annunciato la scaletta dei cantanti che si esibiranno sul palco allestito al Foro Italico.

La scaletta

Questo l’ordine di uscita secondo il programma, con l’inizio dello show fissato alle ore 20.40:

Rhove

Rose Villain

Negramaro

Raf

Noemi

Francesco Gabbani

Gaia

Rkomi

The Kolors

Blanco

Tananai

Annalisa

L’evento e dove vederlo in tv

Il più grande evento gratuito di musica live in Italia, che si è svolto anche a Milano in Piazza Duomo lo scorso 30 maggio, è organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo. I protagonisti sul palco saranno accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori.

Alla conduzione le voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi. La sigla dell’evento sarà eseguita live da

Saturnino. Le schede artisti saranno lette da Luca Ward.

Il concerto è trasmesso in diretta su Radio Italia e Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), in streaming audio/video su radioitalia.it, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon.

L’evento è trasmesso in diretta, dalle 20.40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando). Lo show vive anche sulle pagine social di Radio Italia Facebook, Instagram e TikTok con contenuti esclusivi e con l’hashtag ufficiale #rilive.

Biglietti, accrediti e prenotazioni

Per assistere allo spettacolo sarà necessario accreditarsi sul sito ticketone.it (massimo 2 accrediti) a partire dalle ore 12:00 di lunedì 9 giugno 2025 fino ad esaurimento posti. Gli accrediti gratuiti daranno diritto all’accesso all’area prato che sarà suddivisa in due settori: un settore con ingresso da Piazza Tonnarazza e via Lincoln e un settore con ingresso da Via Cala, adiacenze Circolo Canottieri. L’area disabili, collocata su una pedana rialzata, sarà accessibile tramite accredito gratuito per 1 disabile e 1 accompagnatore da richiedere su radioitalia.it a partire dalle 12.00 del 10 giugno. Gli accrediti sono limitati in funzione della sussistenza di adeguati spazi a garanzia dei movimenti e degli spazi di manovra necessari per ogni operazione di afflusso e deflusso, anche in emergenza, dall’area.

Si specifica che l’accesso all’evento rimane assolutamente gratuito, gli organizzatori diffidano dalla duplicazione e vendita degli accrediti. In occasione dell’evento è stato realizzato un kit di merchandising ufficiale in edizione limitata (400 pezzi) composto da: cappellino, t-shirt, sacca personalizzata e, in regalo, l’accesso all’area vip-ring. Il kit sarà in vendita dalle ore 14:00 del 5 giugno al link

https://www.maxdevilstore.com/manufacturer/radio-italia.

Il sindaco Lagalla: “Pronti a ospitare migliaia di spettatori”

Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, ha introdotto così l’evento: “Anche quest’anno il programma ‘Radio Italia Live – Il Concerto’ offre i migliori artisti del panorama della musica italiana e di questo ringrazio il presidente di Radio Italia Mario Volanti che ha voluto collaborare con il Comune di Palermo per l’organizzazione di questo evento. Come due anni fa, il Foro Italico è pronto ad ospitare migliaia di palermitani e spettatori dalla Sicilia e non solo per vivere insieme una delle più grandi manifestazioni estive in città”.

Giampiero Cannella, Vicesindaco e Assessore alla Cultura di Palermo: “In una città dove negli ultimi anni è stata rilanciata la stagione dei grandi concerti dal vivo, ‘Radio Italia Live–Il Concerto’ rappresenta

certamente per Palermo uno dei momenti più significativi dell’estate 2025. La cultura sta vivendo un

momento di rinascita in città e lo dimostrano i numerosi appuntamenti e i riconoscimenti internazionali e di certo non può fare mancare momenti di aggregazione grazie alla musica pop come quella offerta ai più alti livelli da Radio Italia”.

