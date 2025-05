L'evento sarà trasmesso anche in chiaro in tv. Il 27 giugno bis a Palermo. Ecco news e programma

Si accendono i riflettori su Radio Italia Live 2025 in programma in piazza Duomo a Milano venerdì 30 maggio alle ore 20.40. Tanti i cantanti sul palco di un evento che sarà possibile vedere anche in diretta tv in chiaro. E oggi, a poche ore dall’inizio, è stata annunciata anche la scaletta.

Il più grande evento gratuito di musica live in Italia si svolgerà quest’anno anche al Foro Italico di Palermo il 27 giugno 2025.

Alla conduzione le voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi. La sigla dell’evento è scritta da Saturnino. Il concerto è trasmesso in diretta su Radio Italia e Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), in streaming audio/video su radioitalia.it, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Sarà possibile ascoltare il concerto anche su London One Radio e ICN Radio.

Dove vederlo in tv anche in chiaro

Il concerto è trasmesso in diretta tv dalle 20.40 in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando). L’evento vive anche sulle pagine social di Radio Italia Facebook, Instagram e TikTok con contenuti esclusivi e con l’hashtag ufficiale #rilive. Il backstage dell’evento sarà trasmesso su TikTok live con la conduzione di Cecilia Cantarano, creator dell’agenzia One Shot. In Piazza Duomo accesso gratuito con accredito.

“Milano è felice di accogliere una nuova edizione di Radio Italia Live – Il Concerto. Piazza del Duomo tornerà a risuonare di buona musica, grazie alle coinvolgenti performance dal vivo di artisti, interpreti e musicisti amati dal grande pubblico. Uno spettacolo che trasmette energia e buonumore, un concerto da non perdere”, ha detto il sindaco Beppe Sala presentando l’evento.

“Anche quest’anno siamo riusciti a realizzare un cast di altissimo livello in grado di entusiasmare un pubblico vasto ed eterogeneo che potrà cantare e divertirsi per oltre 3 ore di grande musica italiana”, le parole di Mario Volanti, editore e presidente Radio Italia, che ha aggiunto: “Parte fondamentale

dello show restano le esibizioni rigorosamente dal vivo degli artisti e la presenza della nostra

Radio Italia Live Orchestra diretta da M° Bruno Santori, oltre 40 musicisti di assoluto livello

che rendono unico questo evento. Voglio ringraziare il sindaco Giuseppe Sala, l’Assessore

Tommaso Sacchi, i loro collaboratori, gli artisti, le case discografiche, i manager e tutte le

persone che contribuiscono alla realizzazione di questo grande concerto”.

La Figc, partner ventennale di Radio Italia, durante il pre-show di Radio Italia Live – Il Concerto trasmetterà un video messaggio di saluto del ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti e di quello della Nazionale femminile Andrea Soncin, che coglieranno l’occasione per ricordare gli appuntamenti delle squadre azzurre a giugno e luglio.

La scaletta dei cantanti

Questa la scaletta del concerto di Milano:

Lucio Corsi Fedez Marco Masini Brunori Sas Pinguini Tattici Nucleari Olly Giorgia Fabri Fibra Irama Alfa Achille Lauro Elodie

