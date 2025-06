Il Boss pubblica 83 brani mai usciti. Il 30 giugno e il 3 luglio gli show a San Siro

Venerdì 27 giugno esce per Sony Music ‘Tracks iI: The Lost Albums’, i sette album inediti di Bruce Springsteen, un cofanetto che racchiude 83 brani, colmando capitoli significativi nella ricca carriera del Boss e offrendo una preziosa panoramica sulla sua vita e sul suo percorso artistico .’The Lost Albums’ sarà disponibile in edizione limitata in formato 9 LP, 7 CD e digitale, con packaging distintivo per ciascun album inedito e un libro rilegato in tessuto di 100 pagine che include foto d’archivio rare, note dettagliate su ogni album scritte dal saggista Erik Flannigan e una presentazione personale del progetto firmata da Springsteen stesso. Uscirà il 27 giugno anche il set “Lost And Found: Selections from The Lost Albums”, con 20 brani selezionati dalla raccolta, in formato 2 LP o 1 CD.”The Lost Albums” è stato realizzato da Springsteen con il produttore Ron Aniello, l’ingegnere del suono Rob Lebret e il produttore supervisore Jon Landau presso i Thrill Hill Recording Studios nel New Jersey.

Springsteen: “Ho suonato questa musica per me stesso. Felice ora possiate ascoltarla”

“I ‘Lost Albums’ erano dischi completi, alcuni addirittura già mixati ma mai pubblicati – ha spiegato Springsteen – Ho suonato questa musica per me stesso e per alcuni amici intimi per anni. Sono felice che ora possiate finalmente ascoltarla. Spero che vi piaccia”. Dalla cruda esplorazione sonora di ‘LA Garage Sessions ’83’ – che funge da anello di congiunzione tra ‘Nebraska’ e ‘Born in the U.S.A’ – ai suoni di drum loop e sintetizzatori di ‘Streets of Philadelphia Sessions’, ‘The Lost Albums’ offre uno sguardo inedito su 35 anni prolifici (1983-2018) di scrittura e registrazioni casalinghe di Springsteen. “La possibilità di registrare in casa ogni volta che volevo mi ha permesso di esplorare una vasta gamma di direzioni musicali diverse”, ha raccontato il rocker del New Jersey. All’interno del cofanetto, questa sperimentazione sonora si manifesta in diversi modi: nel lavoro per la colonna sonora di un film mai realizzato con “Faithless”, nei brani country con pedal steel di “Somewhere North of Nashville”, nei racconti ricchi di dettagli ambientati al confine con il Messico in “Inyo”, e nelle atmosfere noir-orchestrali di metà secolo con “Twilight Hours”.

Il 26 giugno negozi aperti a mezzanotte. Il Boss a San Siro il 30 giugno e il 3 luglio

Più di 30 negozi di dischi in tutta Italia attendono i fan del Boss per le speciali Opening Night di giovedì 26 giugno, con aperture straordinarie in notturna.Durante le opening nights, chi acquisterà “Tracks II: The Lost Albums” e/o “Lost And Found: Selections From The Lost” riceverà in omaggio merchandise esclusivo (fino ad esaurimento scorte). Bruce Springsteen e la E Street Band con The Land of Hope & Dreams Tour saliranno sul palco di San Siro a Milano per i due concerti previsti in Italia il 30 giugno e il 3 luglio 2025. Questi due concerti coincidono con il 40esimo anniversario della prima volta che il Boss e The E Street Band si esibirono su un palco italiano, proprio lo Stadio Meazza, il 21 giugno 1985.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata