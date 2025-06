La Rai ha individuato la settimana in cui si svolgerà la kermesse. Non ci sarà sovrapposizione con Milano-Cortina

Il Festival di Sanremo 2026 si svolgerà dal 24 al 28 febbraio. Sono queste le date individuate dalla Rai per la prossima kermesse, secondo quanto apprende LaPresse. La prima serata dovrebbe quindi svolgersi martedì 24 febbraio e l’ultima sabato 28. Questo consentirà di evitare accavallamenti con le Olimpiadi di Milano-Cortina, che termineranno il 22 febbraio, altro evento su cui la Rai punta molto. Il 6 marzo è poi previsto l’inizio delle Paralimpiadi invernali.

Il Festival e le Olimpiadi di Milano-Cortina

Il Festival, quindi, sarebbe inserito nel mezzo dei due eventi sportivi. La settimana scelta per la kermesse canora verrà portata ai palinsesti, che verranno discussi nel Cda del 26 giugno prossimo, in programma a Napoli, dove il giorno dopo verrà presentata la programmazione autunnale del servizio pubblico. Questo fermo restando che il Festival è oggetto di bando, per il quale soltanto la Rai ha presentato, al momento, un’offerta.

Il 18 giugno apertura della busta Rai

Intanto, il Comune di Sanremo ha annunciato la data in cui sarà aperta la busta Rai per il Festival. “La Commissione di Valutazione ha stabilito la data per aprire la busta contenente la domanda di partecipazione presentata da Rai a seguito della manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione del partner per l’organizzazione e la trasmissione, in chiaro, del Festival della Canzone Italiana per le edizioni 2026, 2027 e 2028 (con eventuale proroga per un massimo di due anni). L’apertura avverrà mercoledì 18 giugno, alle 15, a Palazzo Bellevue (Sala Giunta)”, fa sapere il Comune di Sanremo in un comunicato.

La Commissione di valutazione è così composta: dott.ssa Rita Cuffini, dirigente del Settore Turismo (presidente); dott.ssa Monica Di Marco, dirigente Settore Segretario Generale (membro); dott.ssa Cinzia Barillà, dirigente Settore Servizi Finanziari (membro). L’avviso pubblico di apertura del plico è stato pubblicato sul sito web del Comune (www.comune.sanremo.im.it) nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’ (Bandi di gara e contratti).

