Arriva a quasi un mese dalla pubblicazione della cover del brano di Bad Bunny

(LaPresse) – Laura Pausini, che lo scorso 28 aprile aveva pubblicato a sorpresa “Turista”, cover della canzone di Bad Bunny, ha deciso, a distanza di quasi un mese di accompagnare al brano delle immagini girate a Miami nelle scorse settimane, seguendo la massiccia scia di richieste del suo pubblico, che con svariati messaggi chiedeva a gran voce un video della canzone.

Un’uscita estemporanea fuori dagli schemi, accompagnata solo da alcune parole: “Come disse una volta Woody Guthrie: ‘Una bella canzone può fare solo bene’. Ho ascoltata Turista e me ne sono innamorata all’istante… così l’ho cantata ed eccola qua. Ci sono canzoni che non devono far parte di un nuovo disco o essere lanciate come singolo. Quando una canzone ti tocca il cuore, è bella in qualunque stile e in qualunque momento. Bravo Bad Bunny”.

