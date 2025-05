Nel video postato sui social si esibiscono in 'Tra te e il mare'

Grande festa per i 51 anni di Laura Pausini: la famosissima cantante italiana ha celebrato il suo compleanno insieme ad amici e amiche del mondo della musica e non. Nei video postati da Pausini sui social, anche un karaoke con Giorgia e Paola Cortellesi: eccole mentre si esibiscono in ‘Tra te e il mare‘.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata