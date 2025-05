E' nota per essere sopravvissuta all'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 fingendosi morta

Si chiama Yuval Raphael la cantante che rappresenta Israele all’Eurovision 2025, che inizia il 13 maggio. La cantante porta il brano ‘New Day Will Rise’, ‘Un nuovo giorno sorgerà’. E’ nota per essere sopravvissuta all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 fingendosi morta.

Il tragico racconto di Yuval Raphael sul 7 ottobre

“Mi chiamo Yuval Raphael, ho 24 anni e sono sopravvissuto al massacro del 7 ottobre. Non sono qui oggi per fare una dichiarazione politica. Sono qui oggi per aprirvi il mio cuore a nome delle 364 anime brutalmente assassinate durante il festival Nova” disse in una dichiarazione il cui video è ripreso nel suo feed Instagram.

“Il 7 ottobre ero con i miei amici al Nova Music Festival, a 5 km dal confine con Gaza. La serata era iniziata all’insegna della gioia e dei festeggiamenti, ma all’improvviso il mio mondo è crollato e la mia vita è stata messa in pericolo. Nel caos dei missili e delle urla, mi sono ritrovato a correre in cerca di salvezza, rifugiandomi in un bunker”.

“Il terrore che si è scatenato quando i terroristi ci hanno attaccato, sparando indiscriminatamente e lanciando granate, è indescrivibile. Intrappolata e temendo per la mia vita, ho assistito a orrori indicibili: amici e sconosciuti sono stati feriti o uccisi proprio davanti ai miei occhi. Quando i corpi delle persone uccise sono caduti su di noi, ho capito che nascondermi tra loro era l’unico modo per sopravvivere a quell’incubo” raccontò Yuval Raphael.

“Dopo otto ore di paura costante, solo io e altre dieci persone siamo stati salvati dal nostro rifugio di 4 metri quadrati, un rifugio che era diventato una tomba per quasi 40 anime in cerca di riparo con noi. Le ferite fisiche che ho riportato stanno guarendo, ma le cicatrici mentali rimarranno con me per sempre”.

Le parole della canzone di Yuval Raphael

And even if you say goodbye

You’ll never go away

You are the rainbow in my sky

My colors in the grey

My only wish upon a star

Sunshine in the day

The only song that my piano ever plays

And even if you say goodbye

You’ll always be around

To lift me up and take me high

Keep my feet close to the ground

Are you proud of me tonight?

Dreams are coming true

I choose the light, nothing to lose if I lose you

New day will rise, life will go on

Everyone cries, don’t cry alone

Darkness will fade, all the pain will go by

But wе will stay, even if you say goodbye

Et mêmе si tu dis adieu

Tu ne partiras jamais

T’es l’arc-en-ciel de mon ciel bleu

Mes couleurs dans le gris

Et mon seul souhait sous un ciel d’art

Un rayon dans ma journée

La seule chanson que mon piano peut jouer

New day will rise, life will go on

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eurovision Song Contest (@eurovision)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata