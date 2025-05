La hit parteciperà all'Eurovision Song Contest

Esce il 9 maggio “Espresso macchiato – Remix'”di Tommy Cash feat. Tony Effe, una nuova versione della hit “Espresso macchiato” con cui l’artista estone partecipa all’Eurovision Song Contest 2025. Una collaborazione che vede per la prima volta insieme Tommy Cash e Tony Effe.

Il successo di “Espresso macchiato”

La versione originale del brano ha conquistato il vertice della classifica Viral 50 italiana di Spotify, la Top 50 dell’Airplay radiofonico italiano, e conta 16 milioni di visualizzazioni su YouTube, e 17k visualizzazioni su TikTok. Cash si è esibito in Stati Uniti ed Europa, in festival come Glastonbury, Sziget e Roskilde. In passato ha collaborato, tra gli altri, con Charli XCX, Diplo, Bones, Boys Noize, Quebonafide, A.G. Cook.

Nei giorni scorsi Tommy Cash a Milano

“Bevete caffè tutti i giorni e siate voi stessi, fate quello che volete”. Con queste parole il 30 aprile scorso Tommy Cash aveva salutato i milanesi mentre preparava e distribuiva caffè ai fan dall’edicola di piazza Morbegno. “Vota Tommy Cash” si leggeva sui flyer che il rapper autografava ai tantissimi fan in coda per assaggiare i caffè e scattarsi una foto, mentre la canzone sparata a tutto volume si ripeteva in loop per ore.

