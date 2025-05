La vincitrice di XFactor a margine del palco di Piazza San Giovanni: "Il sogno è il Coachella"

“Come mi sento? Penso di essere super fortunata ad avere 17 anni e vivere queste cose a pieno. Sono super grata”. Così Mimì, fresca vincitrice di XFactor, a margine del Concertone del primo maggio a Roma. “Che consiglio posso dare ai giovani? Da 17enne piccolina quale sono quello che mi sento di consigliare è di imparare tantissimo attorno a voi. Sembra un cliché, ma sapere è potere. È una cosa meravigliosa essere in un Paese in cui possiamo imparare ed esprimerci liberamente” aggiunge la giovane artista, che poi parla dei suoi piani futuri: “Sono molto felice di far parte della nuova scena musicale italiana. Dove voglio arrivare? Il mio sogno è fare un sacco di live e festival. Il sogno è il Coachella, ma comunque il sogno è quello di essere sempre più felice nelle cose che faccio, perché purtroppo ci si dimentica perché si è iniziato a fare tutto ciò, ma spero di non perdere quel fuoco”, conclude Mimì.

