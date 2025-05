La segretaria dem al corteo di Roma organizzato dalla CGIL

Sono iniziati stamattina in varie città italiane i cortei per il Primo maggio organizzati da Cgil, Cisl e Uil. Lo slogan è “Uniti per un lavoro sicuro”. A Roma presente la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. “La nostra Repubblica è fondata sul lavoro, lo scrive la costituzione. Non può essere però fondata sul lavoro povero, precario e sfruttato. Per questo è importante essere in tanti oggi in piazza per ribadire la dignità del lavoro”, ha detto Schlein a margine della manifestazione. “Per questo noi insistiamo in questi giorni – ha continuato la segretaria dem – per approvare un salario minimo in questo paese”. Schlein afferma che “l’Italia è fanalino di coda nei paesi del G20 sul salario” e, secondo i dati OCSE, “è l’unico paese in cui i salari sono diminuiti invece che aumentare”.

Primo Maggio, Landini: “Non bastano un po’ di soldi, cambiare leggi balorde”

“Credo sia sotto gli occhi di tutti che non si sta facendo tutto quello che si deve fare. I morti sul lavoro stanno aumentando e non diminuendo e stanno aumentando anche gli infortuni. Siamo di fronte a una vera e propria strage che bisogna interrompere”. Così Maurizio Landini, segretario della Cgil, a margine del corteo organizzato a Roma. “Bisogna smetterla con il fatto che al centro ci sia il profitto. Al centro deve tornare la persona”, ha sottolineato il sindacalista, secondo cui bisogna ritornare all’idea che “la sicurezza non è un costo, ma un investimento”. Per fare questo “non è necessario finanziare un po’ di soldi”, ma “bisogna cambiare radicalmente le leggi fatte”, in particolar modo quelle relative alla “precarietà e ricattabilità” sulle persone e quelle sugli “appalti, sub-appalti, finti appalti”: “è un modello di fare impresa e un modello sociale che va assolutamente cambiato”. “Per cambiare le leggi noi abbiamo lo strumento del referendum”, ricorda quindi Landini, in riferimento alle votazioni previste per i prossimi 8 e 9 giugno, quando i cittadini saranno chiamati a decidere se “cancellare quelle leggi balorde che in questi ultimi vent’anni sono state fatte con questi risultati: precarietà, salari bassi e morti sul lavoro”.

Primo Maggio, Bombardieri: “Chi manomette un macchinario commette un omicidio”

Il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha parlato di sicurezza sul lavoro tema fondamentale di questa festa del Primo maggio. Per morti sul lavoro “c’è bisogno di giustizia, non di vendetta. Chi ha modificato i dispositivi di protezione per non far fermare le macchine, come nel caso di Luana D’Orazio, non ha provocato un incidente ha commesso un omicidio e così deve essere trattato”, ha detto Bombardieri ad Agorà su Rai3 parlando accanto alla madre della 22enne morta in un orditoio manomesso della fabbrica in cui lavorava a Montemurlo, vicino a Prato.

“Chi vive la tragedia di aver perso una figlia o un figlio, rimane solo abbandonato da tutti. Dietro i morti e le bare c’è la tragedia di chi rimane da solo”, ha continuato il segretario della Uil che poi ha aggiunto: “Dovremmo vivere in un Paese civile, dove uomini e donne vanno a lavorare per poter tornare a casa a vivere la propria vita e la propria famiglia”.

Primo maggio, Urso: “Prima il lavoro”

“Prima il lavoro. Buon Primo Maggio”. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, accompagnando il testo con una grafica che evidenzia la crescita dell’occupazione e delle retribuzioni in Italia.

Primo Maggio, Meloni: “Lavoro pilastro del governo”

“Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo Governo ha fondato la sua azione”. Così la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, su X in occasione della festa del primo maggio. “In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro – ha scritto la premier – e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila”. “Anche l’occupazione femminile ha toccato il livello più alto di sempre. La disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte”. Per Meloni quello sul lavoro è “un impegno concreto che continua anche sul fronte della sicurezza, con nuove risorse, più controlli, incentivi e una forte spinta sulla prevenzione e sulla formazione.C’è ancora tanto da fare, ma la direzione è chiara”. “Buon #PrimoMaggio a chi lavora – ha concluso – a chi cerca un’occasione, a chi non si arrende e ogni giorno contribuisce – in tanti modi diversi – alla crescita dell’Italia”.

