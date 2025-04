In diretta su Rai 3, svelata la lineup completa del concertone

“Il palco” del concerto del primo maggio a Roma “è incredibile” perché “è il luogo dove la musica racconta il nostro Paese, le parti belle e quelle brutte”. Così Noemi in occasione della conferenza stampa di presentazione del concerto primo maggio a Roma che condurrà insieme a Ermal Meta e Big Mama. L’evento, che inizia alle 13.30, sarà in diretta su RAI 3, RAI RADIO2, RAIPLAY e RAI ITALIA. Oggi, 28 aprile, è stata svelata la lineup completa del concertone.

La lineup del concertone del primo maggio a Roma

E’ completa la lineup del Concertone del Primo Maggio, che sarà presentato dalla Piazza San Giovanni a Roma da Noemi, Ermal Meta e Bigmama. Tra gli artisti protagonisti che si succederanno sul palco, anche Achille Lauro, Giorgia ed Elodie.

Di seguito l’intero cast in ordine alfabetico: Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Anna Castiglia, Arisa, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Carl Brave, Centomilacarie, Dente, Ele A, Elodie, Eugenio in Via di Gioia, Federica Abbate, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giglio, Giorgia, Giorgio Poi, Giulia Mei, i Benvegnù, Il Mago del Gelato, I Patagarri, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Leo Gassmann, Luchè, Lucio Corsi, Mimì, Mondo Marcio, Orchestraccia ft. Mundial, Pierdavide Carone, Rocco Hunt, Senhit, Serena Brancale, Shablo con special guests, The Kolors, Tredici Pietro.

Gli orari del concerto del primo maggio

In piazza dalle 13.30 a mezzanotte il più grande evento gratuito con riflessioni, testimonianze e musica live.

Chi ci sarà al concerto primo maggio 2025

“Uniti per un lavoro sicuro” è lo slogan scelto dai Sindacati per questo 1° Maggio, dedicato al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I segretari generali saranno presenti in tre diverse manifestazioni che si svolgeranno a Roma (intervento del segretario generale CGIL Maurizio Landini), a Casteldaccia in provincia di Palermo (intervento della segretaria generale CISL Daniela Fumarola) e a Montemurlo in provincia di Prato (intervento del segretario generale UIL Pierpaolo Bombardieri). Le tre diverse località sono state scelte in ricordo dei tragici infortuni verificatisi in alcuni siti di quei territori e divenuti, poi, per certi aspetti, un simbolo del dramma delle morti sul lavoro. Su Rai 3, dalle 12 alle 13 sarà trasmessa in diretta, a cura del Tg3, la manifestazione dei Sindacati confederali che si svolgerà contemporaneamente nelle tre piazze. Anche Rai News darà ampia copertura alle varie iniziative previste su tutto il territorio nazionale e in particolare, seguirà in diretta, con ampie finestre sul canale televisivo, le manifestazioni organizzate dai Sindacati.

