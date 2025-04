La band milanese torna con un nuovo brano potente

Ministri tornano, e lo fanno con il fuoco che ha caratterizzato molta parte della loro discografia. Il trio, tra le rock band italiane piú longeve e fortunate, con alle spalle 7 album e 3 Ep e quasi vent’anni di carriera e di live d’impatto, presenterá venerdì 9 maggio il nuovo singolo, “Buuum” per l’etichetta Woodworm/Universal.

In ‘Buuum’ la band milanese guidata da Federico Dragogna racconta l’insoddisfazione che ci attraversa, la tensione che accumuliamo mentre cerchiamo di distinguere chi sono i veri nemici attorno a noi. Un ritmo serrato, come quello che ha caratterizzato gli episodi piú significativi della discografia dei Ministri, capace di martellare, urlare, prendere una posizione, incendiare il cuore, i pensieri e gli animi. Buuum é una valvola di sfogo, un viaggio sonoro verso un altrove possibile: un mondo altro, dove esplodere non fa male a nessuno, dove la musica diventa un modo per lasciare andare tutto, senza distruggere ma per ricostruire.

La band: “Buuum racconta l’insoddisfazione che ci percorre quasi tutti”

“Buuum è una canzone che racconta l’insoddisfazione che ci percorre quasi tutti, parla di quell’esplosione che continuiamo a rimandare mentre cerchiamo di capire chi sono esattamente, attorno a noi, i nemici.I mali lontani e quelli vicini abitano i nostri pensieri e le nostre esistenze: farli sfogare in una canzone, incanalare nella musica il nero che abbiamo dentro, è un ottimo modo per non esplodere, e anzi, costruire qualcosa.” (Ministri)

Dal 2006 una delle realtà del rock italiano

I Ministri fanno il loro ingresso nella musica italiana nell’autunno del 2006, e non passano inosservati fin da subito. Il loro esordio autoprodotto è “I Soldi Sono Finiti”, un’anomalia rock in un panorama dominato da hip hop e musica elettronica, e l’originale e ironica copertina – che contiene una vera moneta da un euro e affronta il tema della crisi discografica in una maniera unica – fa parlare di loro oltre i confini della scena indipendente. Il 6 dicembre 2023 hanno celebrato i 10 anni di “Per Un Passato Migliore” con la data sold out all’Alcatraz di Milano. Nel 2024 partecipano al MI AMI Festival e il 21 giugno dello stesso anno pubblicano l’EP “Live @ MI AMI Festival”

