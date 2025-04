Torna il pioniere dell'hip hop italiano con tanti ospiti: nel disco Guè, Thiele e Fabri Fibra

Esce venerdì 18 maggio il nuovo album di Neffa ‘Canerandagio Parte 1’ . Frutto di un intenso lavoro creativo racconta l’essenza di un artista che firma un nuovo passaggio nel genere che lo ha consacrato come una delle figure più influenti nel suo genere del panorama musicale italiano. Il lavoro è il risultato di una trasformazione personale tradotta in musica e comunicata all’esterno.

“Mentre lavoravo a Canerandagio mi è esplosa una creatività di quelle che capitano raramente. Ho iniziato a scrivere di getto, le strofe mi uscivano velocemente e in maniera naturale. Ho capito che, quando ci si trova in questo stato creativo, bisogna soltanto lasciarsi andare, senza controllare nulla, e mettersi nelle condizioni giuste per registrare. Così è nato un album dove ogni traccia racconta una parte di me”, ha detto Neffa. L’album, composto da 10 tracce, si apre con ‘Littlefunkyintro’, l’unico brano senza collaborazioni in un disco che tra gli altri vanta featuring di Noyz Narcos, Franco126, Guè e Joshua, Fabri Fibra e Myss Keta, Joan Thiele e Gemitaiz e Francesca Michielin. Neffa presenterà dal vivo il nuovo album in occasione di ‘Universo Neffa’ prodotto da Vivo Concerti, il 5 novembre all’Unipol Forum di Milano.

